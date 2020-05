Zo pakt IJsland de sociale isolatie aan

Sinds de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande quarantainemaatregelen wereldwijd is sociale isolatie een gegeven waar we allemaal op tijd en stond mee geconfronteerd worden. Het is nu eenmaal niet makkelijk om helemaal in je eentje of met enkele huisgenoten te leven, zeker niet als je van nature een zeer sociale persoonlijkheid hebt.



Iedereen heeft zo zijn eigen manier om dat probleem aan te pakken. De één leert ermee leven, de ander praat de hele dag met anderen via sociale media en videogesprekken en nog anderen gaan bomen knuffelen.



“Waarom kom je niet naar het bos om de bomen te knuffelen en zo wat extra energie te krijgen?”, opperde de IJslandse boswachter Bergrun Arna Thorsteinsdottir deze week in de IJslandse pers. Het land spoort zijn inwoners aan om dagelijks een wandeling in de natuur te maken en om tijdens die tocht eens een boom vast te pakken voor een dikke knuffel. De bedoeling is wel dat mensen niet om het even welke groene reus vastpakken. De kans dat de meest toegankelijke bomen al eens zijn geknuffeld, is namelijk groot en het is niet de bedoeling dat iedereen dezelfde boom vastpakt – de kans op besmetting is dan namelijk groter. IJsland vraagt dan ook dat mensen op wat verder afgelegen bomen afstappen. Een boom knuffelen zou een ontspannend effect hebben, dus wellicht is het het proberen waard.

Reacties

Misschien hebben ze het Amerikaanse "tree hugging" een beetje te letterlijk genomen?

Ja mensen laten we dat gaan doen! Maar wél na afloop een briefje er aan hangen zodat men weet dat déze boom al besmet is. Heerlijk bomen knuffelen! Ze knuffelen zo gezellig terug en met hun harde en ruwe bast halen ze je gezicht zo fijn open! En ze laten van die leuke beestjes en van die fleurige groene vlekken achter op je kleren.Ja mensen laten we dat gaan doen! Maar wél na afloop een briefje er aan hangen zodat men weet dat déze boom al besmet is.

Ik denk dat de strekking van de boodschap niet eens zo om dat boomknuffelen op zich gaat maar dat men de mensen aan wil sporen om in deze periode van de natuur te genieten. Verschillende overheden zijn ongerust over wat het isolement met de psychische gesteldheid van de mensen doet en zoeken naar oplossingen die ontspanning brengen zonder dat men daarvoor andere mensen hoeft te treffen. Dit is wellicht een wat ludiek bedoelde aansporing

Voor zover ik weet heeft IJsland nauwelijks bomen.



03-05-2020 10:38

Want niemand gaat nu nog 'makkelijke' bomen knuffelen natuurlijk.. Dus gaat iedereen dieper het bos in om allemaal dezelfde verstopte bomen te knuffelen.Want niemand gaat nu nog 'makkelijke' bomen knuffelen natuurlijk..

@allone : "De bossen van IJsland zijn erg jong. de oorspronkelijk bossen van IJsland werden 1000 jaar geleden omgehakt en de IJslandse schapen en ander vee zorgde ervoor dat er geen bomen als jonge plantjes meer opkwamen door ze op te eten. Toch was ongeveer 40 procent van IJsland begroeid met bossen toen de eerste Vikingen in IJsland kwamen.



Veel mensen denken dat er geen bomen kunnen groeien door het koude weer maar dat klopt niet. het is juist een goede plek voor bomen omdat ze in de zomermaanden met veel licht juist goed groeien."



Er zijn dus wel bossen en bomen, veelal nieuwe aanplant heb ik begrepen.



Bos op IJsland Er zijn dus wel bossen en bomen, veelal nieuwe aanplant heb ik begrepen.

Je zal daar maar een boom van een kerel zijn.

Dan hangen continu al die meiden om je nek.

@KhunAxe : idd. en zo is t niet alleen in IJsland maar in/op veel (ei)landen. Ierland. Schotland. Het grootste deel van Europa. Libanon. Enz.

@allone :

toen ik daar 20 jaar geleden was, toen was er één gebied met serieus te nemen bos.

in alle andere bossen gold de regel dat je, als je verdwaald was, rechtop moest blijven staan zodat men je kon vinden toen ik daar 20 jaar geleden was, toen was er één gebied met serieus te nemen bos.in alle andere bossen gold de regel dat je, als je verdwaald was, rechtop moest blijven staan zodat men je kon vinden

