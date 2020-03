05-03-2020 08:56:22

Laatste edit 05-03-2020 09:01

Deze ongelooflijke sukkel is al enkele jaren in Azië en heeft meegedaan aan een demonstratie tegen iets waar hij op zeker geen donder mee te maken heeft, zijnde een buitenlander? En ook nog eens staatseigendom in de fik gestoken?Geen wonder dat hij kleuterdocent is, meer verstand schijnt hij niet te hebbenDie tien jaar zullen best wel meevallen, die gaat hij niet krijgen, wél is er een goede kans dat hij een poosje vast zal zitten waarna hij op zeker gedeporteerd wordt en een jarenlange ban zal krijgen. Die zien ze in Hongkong niet snel terugIk ken hier ook gevallen van zulke ongelooflijke onnozelaars!! Een Zwitser die met z'n zatte kop een snor tekende op het staatsieportret van de bijzonder geliefde, inmiddels overleden, Koning Bhumibol. Hij woonde al jaren in Thailand, had een eigen huis, vrouw etc.. En dag heur!Hij kreeg een paar weken de tijd om zijn zaakjes te regelen en werd vervolgens als persona non grata teruggezonden naar Zwitserland, om nooit meer terug te mogen keren!Ik mag de huidige Koning absoluut niet, maar ik pas er voor op om dat hier te laten merken! Zelfs tegen Wan's familie hou ik mijzelf op de vlakte hierover, je weet maar nooit. Enkel Wan, (en jullie natuurlijk), weet dat ik 'm een eikel vind, en dat hou ik zo. In het openbaar hou ik gewoon mijn klep dicht over hem, zijn familie en de regeringsleden.Dat had deze lul met vingers ook dienen te doen! Ik heb geen medeleven voor hem