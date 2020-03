Artsen verwijderen vagina van transgenderpatiënt zonder toestemming

Twee Italiaanse artsen, beiden werkzaam in een Londens ziekenhuis, zijn geschorst nadat ze zonder voorafgaande toestemming van de patiënt de vagina van een transgenderman hadden verwijderd tijdens een operatie.



De man, geboren als vrouw, was “ontroostbaar” na de onomkeerbare ingreep in 2016, zo vertelde hij onlangs voor een rechtbank. Volgens dr. Marco Capece had hij wel degelijk toestemming gekregen van de patiënt, waarna uroloog en specialist in transgenderoperaties Giulio Garaffa de ingreep uitvoerde tijdens een operatie die kaderde binnen het transitieproces naar man.



De patiënt ontdekt pas een week later dat zijn vagina verwijderd was. Hij beschreef voor de rechtbank hoe de ‘ongewilde ingreep’ een “zware impact” had op alle aspecten van zijn leven, inclusief zijn mentaal welzijn.



Op de hoorzitting werd duidelijk dat de man in kwestie zijn akkoord had gegeven voor een hysterectomie – de verwijdering van de baarmoeder – en een metaidoioplastiek, waarbij een penis geconstrueerd wordt. Hij had echter nooit toegestemd om de vagina te verwijderen, hoewel dat wel noodzakelijk is bij het uitvoeren van een metaidoioplastiek.



De artsen zouden bovendien gefraudeerd hebben met de operatiedocumenten: zo zou het woord ‘vaginectomy’ (verwijderen van de vagina) toegevoegd zijn aan het toestemmingsformulier van de patiënt, om de schijn te wekken dat de patiënt wel degelijk wist dat de ingreep gepland stond.



Beiden artsen hielden hun onschuld staande en beweerden dat ze de documenten niet aangepast hadden. Dr. Garaffa werd desondanks schuldig bevonden en kreeg een schorsing van vijf maanden opgelegd. Dr. Capece werd eveneens schuldig bevonden en werd voor 12 maanden geschorst.

Reacties

04-03-2020 14:09:12 Hrithik_

Lid

WMRindex: 27

OTindex: 0





Leuke zin 'De patiënt ontdekt pas een week later dat ZIJN vagina verwijderd was.'Leuke zin

04-03-2020 14:30:42 Minala

Actief lid

WMRindex: 83

OTindex: 63

S Blijkbaar was dit persoon toch wel erg gehecht aan hetgeen wat het vrouw maakt.

04-03-2020 14:52:56 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.930

OTindex: 5.170

Quote:

Hij had echter nooit toegestemd om de vagina te verwijderen, hoewel dat wel noodzakelijk is bij het uitvoeren van een metaidoioplastiek. Wel een metaidoioplastiek willen, maar niet de noodzakelijke consequenties? Hoe dan? Wel een metaidoioplastiek willen, maar niet de noodzakelijke consequenties? Hoe dan?

04-03-2020 14:59:32 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 78.218

OTindex: 33.847

@Hrithik_ :

als iemands genderidentiteit mannelijk is, dan is het wel correct



Laatste edit 04-03-2020 15:00 als iemands genderidentiteit mannelijk is, dan is het wel correct

04-03-2020 15:04:21 KhunAxe

Senior lid



WMRindex: 553

OTindex: 136

Vrouw wilde een man worden, compleet met penis, maar wilde ook de vagina houden? Dus deze idiote wilde dus eigenlijk hermafrodiet worden?



En hoezo wist ze niet dat een metaidoioplastiek de verwijdering van de vagina behoefde? Heeft ze niet opgelet tijdens de uitleg?

04-03-2020 15:07:44 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 78.218

OTindex: 33.847

@KhunAxe :

niet alle artsen leggen alles duidelijk uit. de artsen in het artikel hadden het tenslotte nodig om te frauderen en werden niet voor niets geschorst niet alle artsen leggen alles duidelijk uit. de artsen in het artikel hadden het tenslotte nodig om te frauderen en werden niet voor niets geschorst

04-03-2020 15:07:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.687

OTindex: 22.886

@KhunAxe :

Dus deze idiote wilde dus eigenlijk hermafrodiet worden? QuoteDus deze idiote wilde dus eigenlijk hermafrodiet worden?



Als lijkt me dit in dit bijzondere geval minder wenselijk. Denkelijk. Voordeel is dat je niemand meer nodig hebt als je kindertjes wilt krijgen.Als lijkt me dit in dit bijzondere geval minder wenselijk.

04-03-2020 15:18:40 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.260

OTindex: 659

@Emmo : Onder het motto: Er lopen al genoeg idioten op de wereld rond?

04-03-2020 15:41:48 Cubbie

Senior lid

WMRindex: 393

OTindex: 15

Wnplts: Eindhoven





Een man kan geen werkende baarmoeder en/of eierstokken krijgen en een vrouw geen werkende teelballen.



Theoretisch gezien zou het mogelijk zijn om een cel uit de huid te nemen en deze terug naar een stamcel te kweken. Vervolgens zou je hiervan een sperma- en/of eicel kunnen kweken en deze via IVF kunnen bevruchten en bij een draagmoeder kunnen plaatsen. Ik wil echter niet weten wat voor gevolgen zo'n actie voor het vrucht zal hebben.. @Emmo : Gelukkig is dit biologisch gezien dan ook gewoon niet mogelijk. Men kan je geslacht veranderen, maar het is niet mogelijk om je te voorzien van de benodigde voorplantingsorganen.Een man kan geen werkende baarmoeder en/of eierstokken krijgen en een vrouw geen werkende teelballen.Theoretisch gezien zou het mogelijk zijn om een cel uit de huid te nemen en deze terug naar een stamcel te kweken. Vervolgens zou je hiervan een sperma- en/of eicel kunnen kweken en deze via IVF kunnen bevruchten en bij een draagmoeder kunnen plaatsen. Ik wil echter niet weten wat voor gevolgen zo'n actie voor het vrucht zal hebben..

04-03-2020 15:42:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.330

OTindex: 75.613

Stel dat die vagina behouden was gebleven. Wáár had die penis dan geplaatst moeten worden? Op zijn voorhoofd?

Het is toch zó dat dat het nieuwe orgaan wordt samengesteld met delen van, en op de ruïne van het oude orgaan.

Ik denk dat deze 'persoon' zelf niet wist wat zij/hij wilde, kennelijk moet er in de bovenkamer ook het één en ander verbeterd worden.

04-03-2020 15:43:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.687

OTindex: 22.886





Laten we zulk soort fratsen dan maar niet proberen. @Cubbie : Je hebt goed opgelet bij biologieLaten we zulk soort fratsen dan maar niet proberen.

04-03-2020 16:04:01 KhunAxe

Senior lid



WMRindex: 553

OTindex: 136





Nou kan ik mij voorstellen dat als je een kies laat trekken dat je niet gaat opzoeken welke verdovingsvloeistof de tandarts zal gebruiken, maar bij een zo sterk ingrijpende operatie? Ik zou mezelf zozeer er in verdiepen dat ik bijna de operatie bij mezelf zou kunnen uitvoeren!



Ik moet binnenkort onder het mes, vanwege Grauwe Staar moet de lens in mijn rechteroog worden vervangen. Geloof maar dat ik alles wat los en vastzit over dit onderwerp heb gelezen!



Dus ik vind het wel degelijk waanzin en zeer onwaarschijnlijk dat deze patiënte schijnbaar niet wist dat ze haar vagina kwijt zou raken.



Wat betreft de fraude, hier lijkt mij geen bewijs te zijn, slechts het woord van de klaagster tegen dat van de doktoren. En we weten inmiddels allemaal dat ziekenhuizen letterlijk over lijken gaan om miljoenclaims te vermijden.



Ik heb hier heel sterk het gevoel dat de artsen als zondebokken worden gebruikt.



Ik kan niet geloven dat ze niet wist dat ze bij een metaidoioplastiek haar vagina kon behouden Zelfs als de artsen het niet gezegd zouden hebben dan geloof ik daar nog steeds geen donder van!



Voor mij klinkt ze als een spijtoptante.. Misschien moet iemand haar uitleggen dat je keuzes maakt in het leven waar je later mee moet leren leven.. @botte bijl : Ik zeg dit ook soms wanneer we andere artikelen bespreken, er is altijd nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid!Nou kan ik mij voorstellen dat als je een kies laat trekken dat je niet gaat opzoeken welke verdovingsvloeistof de tandarts zal gebruiken, maar bij een zo sterk ingrijpende operatie? Ik zou mezelf zozeer er in verdiepen dat ik bijna de operatie bij mezelf zou kunnen uitvoeren!Ik moet binnenkort onder het mes, vanwege Grauwe Staar moet de lens in mijn rechteroog worden vervangen. Geloof maar dat ik alles wat los en vastzit over dit onderwerp heb gelezen!Dus ik vind het wel degelijk waanzin en zeer onwaarschijnlijk dat deze patiënteniet wist dat ze haar vagina kwijt zou raken.Wat betreft de fraude, hier lijkt mij geen bewijs te zijn, slechts het woord van de klaagster tegen dat van de doktoren. En we weten inmiddels allemaal dat ziekenhuizen letterlijk over lijken gaan om miljoenclaims te vermijden.Ik heb hier heel sterk het gevoel dat de artsen als zondebokken worden gebruikt.Ik kan niet geloven dat ze niet wist dat ze bij een metaidoioplastiek haar vagina kon behoudenZelfs als de artsen het niet gezegd zouden hebben dan geloof ik daar nog steeds geen donder van!Voor mij klinkt ze als een spijtoptante.. Misschien moet iemand haar uitleggen dat je keuzes maakt in het leven waar je later mee moet leren leven..

04-03-2020 16:07:26 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.684

OTindex: 7.741





Das ronduit k*t...

04-03-2020 16:11:29 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.743

OTindex: 2.493

Dit artikel heeft wel wat weg van een vorig artikel vanmorgen,huis per ongeluk gesloopt.



04-03-2020 16:30:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.330

OTindex: 75.613

@KhunAxe : Quote:

Voor mij klinkt ze als een spijtoptante..



Nee, geen spijtoptante meer. Spijtopoom is het tegenwoordig.

Maar misschien moeten zijn/haar stembanden nog aangepast worden? Nee, geen spijtoptante meer. Spijtopoom is het tegenwoordig.Maar misschien moeten zijn/haar stembanden nog aangepast worden?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: