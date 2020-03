Vrouw filmt man die in trein met zijn geslachtsdeel speelt

Geconfronteerd worden met iemands geslachtsdeel terwijl je in de trein zit. Het overkomt een jonge vrouw begin december op station Amsterdam Zuid. Een jongen van begin twintig gaat tegenover haar in de coupé zitten. Hij begint met zijn geslachtsdeel te spelen en toont haar zijn erectie. Zij besluit hem te filmen.



Op zondagochtend 8 december rond 7:45 uur stapt de jonge vrouw bij station Amsterdam Zuid op de sprinter richting Utrecht Centraal. Als zij op de roltrap staat lijkt het alsof een jonge man haar wil passeren, maar in plaats daarvan blijft hij naast haar staan. Vreemd, denkt ze, maar ze besluit hem te negeren.



De jongeman stapt in dezelfde trein als het slachtoffer. Ook gaat hij vlakbij haar zitten. Eerst aan de andere kant van het gangpad, maar vervolgens gaat hij op de stoel schuin tegenover haar zitten. Ze voelt zich onveilig en besluit hem met haar telefoon te filmen.



De jongeman probeert haar aandacht te trekken door met zijn knie tegen die van haar te tikken. Ze negeert hem en kijkt uit het raam. Dan ziet ze in de weerspiegeling van het raam dat de man zichzelf aan het betasten is.



Ook is op de beelden van het slachtoffer te zien dat hij zijn jas op zijn geslachtsdeel houdt en deze vervolgens voorzichtig naar beneden laat glijden om zijn erectie te laten zien. De jonge man blijft met zijn geslachtsdeel spelen, maar het slachtoffer durft niet weg te lopen omdat ze dan langs hem heen moet.



Ze vraagt of hij weg wil gaan. Dat weigert hij, maar nadat het slachtoffer een aantal keer aandringt, vertrekt hij toch naar de andere kant van het gangpad. Nu durft het slachtoffer wel weg te gaan. Als ze langs hem loopt, slaat de jongen haar op haar billen.



Ondanks de haarscherpe beelden van de telefoon van het slachtoffer, heeft de politie besloten om de verdachte eerst onherkenbaar in beeld te tonen. 'We begrijpen heel goed dat mensen daar mogelijk vragen over hebben, maar we hopen ook dat mensen begrijpen dat het herkenbaar tonen van een verdachte een zwaar opsporingsmiddel is', vertelt Marijke Stor politiewoordvoerder in het AT5 programma Bureau 020.



'Bij de afweging om een verdachte wel of niet herkenbaar in te beeld te brengen spelen verschillende factoren een rol', vervolgt Stor. 'Het Openbaar Ministerie kijkt altijd of er ook nog andere manieren zijn om bij een verdachte te komen. Daarom geven we de verdachte een kans om zich eerst zelf te melden.'



Daarnaast hangt de beslissing om een verdachte herkenbaar te tonen ook van de ernst van de zaak af. 'Er is een verschil tussen bijvoorbeeld levensdelicten, gewapende overvallen en verkrachting enerzijds, en wat lichtere incidenten zoals winkeldiefstallen en lichte zedendelicten anderzijds. Maar begrijp me goed, als deze man zich niet binnen een week meldt dan zal hij opnieuw in Bureau 020 te zien zijn. En dan met haarscherpe beelden', aldus de politiewoordvoerder.



Het slachtoffer is een jonge vrouw op wie het incident een grote impact heeft gehad. 'Dat is ook niet zo vreemd. Ongevraagd geconfronteerd worden met een ander zijn geslachtsdeel in erectie is niet niks en dat zou eigenlijk niemand mee moeten maken. Het slachtoffer is zo dapper geweest om beelden van die man te maken', aldus Stor.



De politie heeft ook beelden in hun bezit waar duidelijk te zien is dat de verdachte zijn geslachtsdeel aan de het slachtoffer laat zien. De politie heeft echter besloten om die beelden helemaal niet te tonen. 'De kijker hoeft namelijk ook niet ongevraagd geconfronteerd te worden met het geslachtsdeel van deze man. Zelfs niet wanneer de beelden onherkenbaar zijn gemaakt. We willen niet dat mensen dat op één of andere manier onder ogen krijgen. Dit slachtoffer is daarnaast ook nog eens op haar kont geslagen door deze man', aldus de politiewoordvoerder.



De verdachte krijgt één week de tijd om zichzelf bij de politie te melden, wil hij onherkenbaar blijven. 'Wij doen de dringende oproep aan deze man om zichzelf te komen melden. Daar krijgt hij een week de tijd voor. Hopelijk maakt hij daar gebruik van anders dan wordt hij volgende week alsnog herkenbaar in Bureau 020 getoond'. De politie komt graag in contact met mensen die de verdachte herkennen.



De verdachte is een man rond de 20 jaar oud. Hij heeft donker haar en donkere wenkbrauwen. Tijdens het incident droeg hij een zwarte pet achterstevoren, een zwarte trui met ‘Just Do It’ op de borst en een grijze broek.

Reacties

04-03-2020 12:16:52 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 78.215

OTindex: 33.845

dat mens is in staat om nog veel obscenere dingen te filmen

04-03-2020 12:29:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.680

OTindex: 22.878

Gelukkig heb ik geen zwarte trui met "Just do it" er op.

04-03-2020 12:32:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 78.215

OTindex: 33.845

@Emmo :

dan zal ze jou waarschijnlijk niet filmen dan zal ze jou waarschijnlijk niet filmen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: