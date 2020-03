Roemeen moet spookauto inleveren langs A4 bij Hoofddorp

Een 20-jarige man uit Roemenië heeft woensdagmiddag zijn auto moeten inleveren nadat politieagenten hem aan de kant hadden gezet langs de A4 bij Hoofddorp. Het voertuig had ongeldig verklaarde Zweedse kentekenplaten. Tevens had de man geen rijbewijs.



Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen de auto op de A4 bij Hoofddorp. Bij het opvragen van gegevens uit politiesysteem bleek dat de registratie van het kenteken geschorst was en dat er geen eigenaar is geregistreerd voor dit kenteken. Daarmee is het kenteken ongeldig, de politie spreekt van een ’spookauto’. Ook was er geen verzekering afgesloten voor het voertuig.



Bij de controle bleek ook dat de man geen rijbewijs had. Ook hiervoor kreeg hij een proces-verbaal. Zijn auto en de kentekenplaten zijn in beslag genomen.

Reacties

En hijzelf? Heeft hij wel een verblijfsvergunning of ehhhh....?

