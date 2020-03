Hilarisch! Weerman zet per ongeluk gezichtsfilters aan tijdens live verslag

Een Amerikaanse weerman heeft voor heel wat hilariteit gezorgd tijdens een live reportage. Hij activeerde per ongeluk de Facebook Live-filters en transformeerde op het scherm dus van het ene in het andere figuurtje.



Justin Hinton deed onlangs live verslag vanuit Asheville, waar de eerste sneeuw van het seizoen gevallen was. De 31-jarige weerman van WLOS ABC 13 duwde vlak voordat hij live ging echter per ongeluk op de Facebook Filter-knop, waardoor een hele resem hilarische filters over zijn gezicht verschenen.



Zo veranderde Hinton in onder meer een bodybuilder, een robot en een tovenaar. Mensen die het geestige tafereel online volgden, lagen in een deuk en probeerden hem erop te wijzen, maar tevergeefs.

Achteraf kon hij er zelf wel om lachen. “Als je niet met jezelf kan lachen, waarom lachen mensen dan? Ik hoop dat je genoten hebt van de sneeuw. En vergeet niet om te lachen!”, reageerde hij op Facebook.

