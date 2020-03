Aarde heeft tijdelijk een tweede maantje

Een heel klein maantje draait om de aarde. Waarschijnlijk is het drie jaar geleden 'gevangen' in een baan om onze planeet. Het maantje heeft de aanduiding 2020 CD3 gekregen. Het Minor Planet Center van de Internationale Astronomische Unie heeft dit gisteren bekendgemaakt.Op 15 februari zagen astronomen van de Catalina Sky Survey in Arizona een vreemde lichtflits over hun scherm gaan. Na onderzoek constateerden ze dat het om een maan ging. Of beter: een mini-maan, want het object is ongeveer 2 tot 3,5 meter.Er zitten vaker kleine objecten in de baan om onze planeet. Maar ze zijn erg lastig te vinden. Pas één keer eerder werd er zo'n mini-maan waargenomen: 2006 RH120. Veertien jaar geleden cirkelde dit object elf maanden om de aarde.Catalina Sky Survey maakt deel uit van het Near Earth Object Observation Program, dat de omgeving van de aarde scant op mogelijke gevaarlijke objecten.