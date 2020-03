Inwoners Zwitsers dorpje jarenlang huis uit om oud munitiedepot

Inwoners van een Zwitsers dorpje moeten waarschijnlijk meer dan tien jaar hun huis uit vanwege ontploffingsgevaar. Bij een oud munitiedepot in de buurt liggen duizenden kilo's munitie opgeslagen. Om die veilig te verwijderen moet de bevolking jarenlang ergens anders wonen.De verhuizing laat nog wel even op zich wachten: de 170 inwoners van het dorpje Mitholz hoeven pas vanaf 2031 weg te zijn. Dat het nog zo lang duurt, komt door de voorbereidingen die nodig zijn voor de opruimklus.Het Zwitserse ministerie van Defensie schat de kosten daarvan op meer dan 1 miljard Zwitserse frank, omgerekend bijna 950 miljoen euro. De bewoners worden gecompenseerd voor waardeverlies van hun huis en krijgen hulp bij de verhuizing.Volgens de burgemeester hebben inwoners tijdens de ontmanteling van het depot waarschijnlijk wel de mogelijkheid om tijdelijk terug te gaan om hun huizen en tuinen te onderhouden.De ondergrondse munitieopslag bij Mitholz werd gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1947 ontplofte een deel van de 7000 ton munitie, waarbij negen mensen om het leven kwamen. Volgens Defensie werd de ontploffing veroorzaakt door chemische reacties en zelfontbranding. Een deel van de achtergebleven munitie werd opgeruimd.Een jaar na de explosie konden de inwoners van Mitholz weer terug naar huis. Er was nog ongeveer 3500 ton munitie achtergebleven, waaronder granaten en bommen tot 50 kilo. Het complex werd opnieuw opgebouwd en in de decennia daarna gebruikt als kazerne en opslag van medische legerspullen.Na de explosie van 1947 werd een aantal keer onderzoek gedaan naar de risico's van de achtergebleven munitie, voor de laatste keer in 1986. Daaruit concludeerden experts dat de opslag geen gevaar vormde.Een paar jaar geleden geleden werd dat anders. Eind 2017 werd besloten het risico opnieuw te onderzoeken omdat er plannen waren om het complex om te bouwen tot datacenter. De onderzoekers noemden het risico van een explosie van de munitieresten 'ontoelaatbaar' en 'onacceptabel'. De nieuwe beoordeling werd gedaan op basis van betere onderzoeksmethoden en aangescherpte veiligheidseisen.Na het onderzoek werd het gebouw niet langer gebruikt als militaire accommodatie. Ook de opslagplaats voor medische legerspullen werd vroegtijdig gesloten.