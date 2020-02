Ketting van mensen blokkeert Formule 1-teams die over strand naar circuit rijden

ZANDVOORT - Een keten van mensen blokkeert straks de colonne van Formule 1-teams over het strand van en naar Zandvoort. Bij Noordwijk, Langevelderslag en Zandvoort komen 'kettingen van honderden mensen' te staan. Dat meldt Koen Zonneveld die de blokkade organiseert. "Wij merken dat de animo groot is", zegt hij.



Drie renstallen die aan de Formule 1 op 3 mei meedoen, willen in colonne heen en weer rijden tussen hun verblijfplaats Noordwijk en het circuit in Zandvoort. Zij hebben daar toestemming voor gekregen van de gemeenten Noordwijk en Zandvoort.



Er is veel kritiek op deze plannen omdat het konvooi ook drie dagen lang een aantal keer natuurreservaat Noordvoort doorkruist. Daar mogen de rest van het jaar niet eens wandelaars komen. Op de drie plekken gaan tegenstanders volgens Zonneveld proberen het konvooi tot stoppen te dwingen. Dat doen ze volgens Zonneveld dagelijks van 30 april tot en met de racedag op 3 mei.



Een petitie tegen de plannen om ontheffing te geven aan de drie Formule 1-teams is bijna 31.000 keer ondertekend. De actiegroep Extinction Rebellion hield een 'die-in' in de gemeenteraadszaal van Zandvoort om tegen het besluit te reageren. "Ik merk dat de animo groot is om tegen dit plan te demonstreren. Mensen zijn kwaad. Het lijkt wel alsof alles moet wijken voor de Formule 1. Het grote geld regeert."



Zonneveld is lid van een hardloopclub in Noordwijkerhout. Daar zijn leden boos, merkt hij vandaag aan de reacties. "Wij als hardlopers moeten van het strand af, en dat doen we graag. Dan kan het niet zo zijn dat er auto's zijn die gewoon door mogen rijden."



De initiatiefnemer heeft al contact gehad met de politie over de blokkade. "Het is de vraag of we een vergunning moeten gaan aanvragen. Je kan moeilijk tegen mensen zeggen dat ze niet op het strand mogen zijn."



Zonneveld en de andere organisatoren gaan de actie aankondigen op Facebook. De naam van de groep wordt: Blokkeerstrandverkeer.

29-02-2020 17:14:35 tonktwee

beste Facebookgroep Blokkeerstrandverkeer. Nodig 37 Duitsers uit, die graven binnen 1,67 uur zo'n aantal kuilen, daar is de Atlantik wal niets bij.

29-02-2020 17:53:30 stora

Ik kan me daar wel in vinden.

Ik denk dat die teams ook op andere manieren naar het circuit vervoerd kunnen woorden.

Bv over de zee. Maak een deal met de reddingsbrigade's, die hebben daar goede boten voor en die krijgen zo ook geld in het laatje.



29-02-2020 18:02:47 tonktwee

Laatste edit 29-02-2020 18:03 @stora : Laat ze in hun campers slapen. Luxer dan een hotel zijn die dingen. Huur koks en butlers. Veel heissa en volgend jaar wil geen enkele F1 team meer naar de Hollandse duinen komen. Opgelost. Assen was veel beter geweest. Of bij ons in de (grote) achtertuin. Zouden wij ook een eurootje kunnen verdienen.

29-02-2020 19:49:33 HHWB

T S Maar al die honderden mensen komen met de auto.... wat dan ook weer slecht is voor het klimaat.... en als ze met de trein komen.... kost het weer extra energie wat ook weer slecht is voor het klimaat....



Waarom word de toestemming om over het strand te rijden gewoon niet ingetrokken.... probleem opgelost....

