Bewoners Oud-West mogen tuin nog maar gedeeltelijk betegelen

Bewoners van Amsterdam Oud-West mogen straks hun tuin nog maar voor maximaal vijftig procent betegelen. 'Deze buurt is het meest versteende stukje van heel Nederland', verklaart het verantwoordelijke bestuurslid Melanie van der Horst. 'Daardoor kan het regenwater niet weg en krijgen bewoners echt te maken met een waterprobleem.'



Het bestuurslid beaamt dat het een 'best verstrekkende maatregel' is. 'We vragen mensen die hun tuin al volledig hebben betegeld dan ook niet om dit terug te draaien.'



Wie in de toekomst een tuin wil gaan betegelen, kan wél een handhaver op de stoep verwachten. 'We zijn niet van plan om iedere maand alle binnentuintjes te controleren. Maar als blijkt dat een tuin niet aan de eisen voldoet, volgt handhaving', stelt Van der Horst.



Dat is best ingewikkeld om te organiseren, geeft ze toe. 'Wel zorgen we voor de nodige inzet'. Ook kan een buurtbewoner bij het stadsdeel aangeven dat er in een bepaalde tuin te veel tegels liggen.



En dat is niet de enige regel die het stadsdeel invoert voor bewoners. De 'bouwdynamiek' in West zou om meer maatregelen vragen. 'Er is een grote explosie van het aantal verbouwingen', luidt de verklaring.



Er komt daarom ook een verbod op daktoegangshuisjes. Bovendien mogen dakterrassen straks slechts de helft van het dak beslaan en zijn er alleen nog balkons toegestaan van maximaal 1,5 meter diepte.



Deze regels moeten gaan gelden voor 'iedereen die iets wil veranderen'.

Maar als blijkt dat een tuin niet aan de eisen voldoet, volgt handhaving', stelt Van der Horst.



Denkelijk is voor een Amsterdamse ambtenaar álles ingewikkeld.

