Russische politie haalt bijna echte Batmobile van de weg

De politie in Moskou heeft een lookalike Batmobile in beslag genomen. De zelfgebouwde auto, die doet denken aan het voertuig van strip- en filmheld Batman, was volgens de politie veel te groot voor op de openbare weg. Ook was hij niet gekeurd.Het lukte de bestuurder van 32 niet om met zijn opvallende auto onder de radar te blijven. Hij heeft de wagen vermoedelijk zelf gebouwd. In een persbericht spreekt de Russische politie van "geïmproviseerde productie".De Batmobile werd afgelopen zaterdag al gesignaleerd. Agenten hebben de wagen meegenomen voor onderzoek; wat ermee gaat gebeuren is niet bekend.