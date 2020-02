Vrouw krijgt na acht jaar eindelijk antwoord van date, maar zijn uitvlucht is té lachwekkend

Een anonieme vrouw kreeg onlangs plots een antwoord van een online flirt op een sms uit 2011. De reden waarom hij nu pas opnieuw van zich laat horen, doet echter heel wat wenkbrauwen fronsen.



De Australische vrouw heet Sally en kreeg in 2011 een sms-bericht van een geïnteresseerde man. “Hey schoonheid, hoe gaat het met je?”, stuurde hij haar destijds. Sally antwoordde daarop: “Hoi, alles goed hier. Wat ben je aan het doen?”. Sindsdien is het precies 8 jaar, 7 maanden en 7 dagen radiostilte.



Tot nu. Plots kreeg Sally alsnog een antwoord van de man. Omdat het immers al een tijdje geleden was, verzon hij een ‘waterdicht’ uitvlucht. “Ik heb net je bericht ontvangen. Mijn telefoon moest geüpdatet worden. Lang geleden, hé”, stuurde hij haar.



Een populaire, Australische Facebookpagina deelde het bericht met een knipoog. “Kunnen we even denken aan Sally die deze morgen een antwoord kreeg van een man uit Adelaide die 8 jaar, 7 maanden en 7 dagen moest wachten tot zijn telefoon geüpdatet was”, klonk het. Het bericht kreeg inmiddels al meer dan 10.000 likes en kon op heel wat gelach rekenen.



Deze ‘aanpak’ wordt in de datingwereld ook wel ‘zombieing’ genoemd. Daarbij laat iemand een hele tijd niets meer van zich horen, tot hij/zij uit het niets weer contact zoekt.

Reacties

27-02-2020 12:22:48 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.189

OTindex: 635

"Ja, is wel even geleden. Inmiddels ben ik getrouwd, heb 2 kinderen van wie de oudste naar de basisschool gaat. Hoe is het met jou?"

27-02-2020 13:27:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.761

OTindex: 72.901

Een anonieme Sally uit -hoogstwaarschijnlijk-Adelaide. Hoelang blijft ze anoniem?

Ik neem aan dat Sally over 8,7 jaar antwoord zal geven? Als haar kinderen het huis uit zijn?!



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: