Groningers zijn mysterieuze poepende hond zat

Al bijna een jaar worden inwoners van het Groningse Bad Nieuweschans lastiggevallen door een hond die in hun tuinen poept. Ze hebben er genoeg van en doen een oproep om de identiteit van de hond te achterhalen.Bewoners van de Mr. P.J. Troelstrakade en de Langakkersschans hebben een poster opgehangen in de plaatselijke supermarkt waarin wordt gevraagd of de eigenaar zich wil melden. Ze willen hem op het gedrag van het huisdier aanspreken.André van der Ploeg is de woordvoerder van de groep buurtbewoners en zegt tegen RTV Noord dat de ellende rond april vorig jaar begon. Hij nam verschillende maatregelen: hij plaatste camera's, bouwlampen, emmers met knikkers en zelfs schrikdraad. Niets lijkt echt te helpen.De bewoners zijn het zat en verspreiden een poster De bewoners zijn het zat en verspreiden een poster"De bouwlampen vond de hond lekker warm en de emmers met knikkers lieten hem niet schrikken. Schrikdraad in de tuin helpt wel, maar dan gaat de hond naar de achterburen."De bewoners hebben hun probleem gemeld bij de gemeente en de politie, maar die gaven aan dat ze niet konden helpen. "Ik zou de hond moeten vangen en de dierenambulance bellen, zei de gemeente."Het gaat volgens Van der Ploeg om een bruine hond, een zogeheten Rhodesian ridgeback. "Als je de hond ziet, herken je hem direct. Mensen kunnen contact opnemen met mij als ze iets weten."