Hoezo is WarmteStad duurder dan Eneco en Vattenfal? D66 en PvdA willen opheldering van B en W Groningen

WarmteStad is een publiek bedrijf, maar rekent hogere tarieven voor verwarming dan commerciële energieaanbieders. Vreemd, vinden de gemeenteraadsfracties van D66 en PvdA. Ze stellen de wethouder schriftelijke vragen over WarmteStad.



„Het is een enorm technische kwestie”, zegt raadslid Tom Rustebiel van D66. De landelijke afvaardiging van zijn partij stelde onlangs Kamervragen over de kosten voor verwarming. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks een plafond vast voor hoeveel bedrijven daarvoor mogen vragen. Voor dit jaar is dat maximum ongeveer 1534 euro.



Commerciële bedrijven zoals Eneco en Vattenfal blijven daar met hun prijzen gemiddeld 8 tot 12 procent onder, blijkt uit minister Wiebes’ antwoorden op de Kamervragen. Maar Rustebiel ontdekte dat WarmteStad zo ongeveer de hoofdprijs rekent voor verwarming.



„Een lokale organisatie zonder winstoogmerk is dus duurder dan commerciële bedrijven”, zegt hij. „Wij willen van het college weten hoe dat zit.” Samen met raadslid Krista Boogaard (PvdA) stuurde hij donderdag schriftelijke vragen naar burgemeester en wethouders.



Rustebiel verdiept zich al een tijdje in WarmteStad, dat gezamenlijk eigendom is van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. Het bedrijf legt in het noordwesten van de stad een warmtenet aan en beheert enkele bronnen voor warmte- en koudeopslag (WKO). Daarbij wordt verwarmd met water uit een warme bron en gekoeld met koud grondwater.



Bewoners van nieuwe appartementen in de Grunobuurt zijn niet te spreken over de WKO van WarmteStad. „Zij betalen verplicht 180 euro per jaar voor koeling in de zomer, ook als ze er helemaal geen gebruik van maken”, zegt Rustebiel.



Ook daarover wil hij uitleg van de wethouder. „Klopt het dat WarmteStad de koelvoorziening niet optioneel aanbiedt? En hoe strookt dit met de belofte om betaalbare energieoplossingen te leveren?”



D66 en PvdA storen zich eraan dat WarmteStad bewoners eerder met hogere dan lagere energierekeningen opscheept. Ze vinden dat het college zijn invloed moet aanwenden om de energielasten te verlagen. „Als je voor de helft eigenaar bent van een warmtebedrijf, zit je ook zelf aan de knoppen, lijkt me”, zegt Rustebiel.



WarmteStad wil niet vooruitlopen op de antwoorden van de wethouder en reageert daarom niet inhoudelijk. Wel zegt een woordvoerder dat de zaak complexer is dan die misschien lijkt. „We bieden verschillende producten aan, daar horen verschillende tarieven bij.”

Reacties

21-02-2020 21:28:44 Emmo

Ach, een bedrijf dat stadswarmte aanbied heeft in principe een monopolie. Bedrijven, en overheden, die een monopolie hebben staan er niet om bekend om klantvriendelijk en efficiënt op te treden.

Toen de voormalige PTT concurrentie kreeg op de telefoniemarkt werden de telefoongesprekken 90% goedkoper.

21-02-2020 21:30:01 emmertje

Wel zegt een woordvoerder dat de zaak complexer is dan die misschien lijkt. „We bieden verschillende producten aan, daar horen verschillende tarieven bij.”



Echt zo'n ambtenaar-antwoord waar niemand wat aan heeft. Echt zo'n ambtenaar-antwoord waar niemand wat aan heeft.

