Politiechef moet meteen opstappen, dus loopt hij in ondergoed door de sneeuw naar huis

Richard Lee was tot eergisteren politiechef van Croydon, een dorpje in New Hampshire. Dinsdagavond kreeg hij te horen dat zijn eenkoppige politiedepartement werd opgedoekt en dat hij meteen zijn uniform en dienstwagen moest inleveren. En zo geschiedde: Lee wandelde prompt in zijn onderbroek door de sneeuw naar huis.



Richard Lee had niet verwacht dat hij zélf op de agenda stond tijdens de reguliere bijeenkomst van de gemeenteraad dinsdagavond. ,,Uit het niets werd een motie ingediend om de politiedienst te ontbinden”, verklaart Lee tegen CNN. ,,Ik kreeg te horen dat ik mijn autosleutels moest inleveren en hen ook onmiddellijk mijn badges, uniform en andere uitrusting moest bezorgen.”



De voormalige politiechef begon zich daarop uit te kleden. ,,Wat ben je aan het doen?'', vroeg iemand. ,,Jullie zeiden ‘meteen’, dit is meteen’’, antwoordde Lee. ,,Ik zei ‘tot ziens’ en stapte de deur uit in mijn ondergoed.’’ Lee droeg enkel een onderbroek, zijn laarzen en een hoed. Zijn vrouw kon haar man onderweg met de auto oppikken, zodat hij niet helemaal te voet door de sneeuw naar huis moest.



Lee was twintig jaar lang politiechef in het kleine Croydon. Daarvoor was hij 25 jaar agent geweest in het naburige Newport, waar hij ook woont. In 2016 kwam er een nieuw gemeentebestuur en sindsdien verliep de samenwerking met Lee in een redelijk gespannen sfeer.



In maart was het gemeentebestuur al eens van plan geweest het politiedepartement te ontbinden en de politionele taken over te dragen aan een naburige gemeente, maar toen waren de inwoners van Croydon in opstand gekomen en mocht hij uiteindelijk blijven. Maar dat duurde niet lang, zo blijkt nu. Een budgettaire beslissing, klinkt het. Lee krijgt nog een maand uitbetaald.



Reacties

20-02-2020 17:09:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.107

OTindex: 75.326

Schitterend! Dat is een vent naar mijn hart.

Zo zet hij niet zichzelf maar álle anderen voor Jan Doedel,

20-02-2020 17:13:46 mehor

Dat is wat je noemt iemand in zijn hemd zetten

20-02-2020 17:20:20 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.097

OTindex: 603

Ik vind het knap onfatsoenlijk van de gemeenteraad dat ze die man niet ingeseind hadden dat ze hem op datzelfde moment op non-actief zouden zetten. Zo ga je toch niet met mensen om...

20-02-2020 17:27:46 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.322

OTindex: 1.698



Na 45 dienstjaren?

Schandalig. Een maand vertrekpremie?Na 45 dienstjaren?Schandalig.

