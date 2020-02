Jongetje (10) mishandeld na vragen om voetbalplaatjes, man (38) aangehouden

Een man van 38 is aangehouden voor een mishandeling van een jongetje (10) vorige week. Het jongetje stond bij een Albert Heijn te vragen om voetbalplaatjes.



Het gebeurde in Dordrecht. De jongen van 10 was met een groepje en vroeg de man om plaatjes. Vervolgens werd hij mishandeld. Na onderzoek kon de verdachte worden aangehouden.



Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht reageert geschokt op Twitter. "Sommige mensen zijn toch echt niet helemaal in orde. Een jongetje van 10 mishandelen vanwege voetbalplaatjes. Absurd."

Reacties

20-02-2020 09:26:04 venzje

Ach ja, zulk gedrag schijnt bij voetbal te horen. Kan dat jochie er vast aan wennen. [/sarcasme]

20-02-2020 10:11:17 Emmo

Ik kan me hierbij een aantal scenario's voorstellen. Het bericht geeft vrijwel geen informatie:

1: Jongetje vraagt een mijnheer beleefd om de plaatjes. Mijnheer is er niet van gediend een geeft jongetje een klap om zijn oren en een schop onder zijn gat.

2: Jongetje vraagt herhaaldelijk om de plaatjes, ofschoon mijnheer geen zin heeft om de plaatjes af te staan. Jongetje krijgt een vleer om zijn oren.

3: Jongetje verspert samen met zijn vriendjes de doorgang en eist plaatjes. Jongetje krijgt een duw om hem uit de weg te krijgen en struikelt.

4: Jongetje vraagt plaatjes, krijgt ze niet en gaat daarop als wraakactie gillen dat hij geslagen is.



Kies maar uit.

20-02-2020 10:39:01 Sjaak

@Emmo : Het jongetje kan ook nog hebben gescholden of gespuugd nadat hem de plaatjes werden geweigerd.

20-02-2020 10:47:25 KhunAxe

@Emmo :



Uiteraard weet ik niet hoe ernstig de mishandeling is geweest, daar is inderdaad geen zinnig woord over te zeggen.



.



Laatste edit 20-02-2020 10:48 @Sjaak Hij was met een groep en stond voor de ingang van een supermarkt. De man is aangehouden, me dunkt dat er voldoende getuigen waren die de mishandeling gezien hebben. Ik denk niet dat een van beide partijen de zaak kan bedonderen, zoals gezegd, teveel getuigen.Uiteraard weet ik niet hoe ernstig de mishandeling is geweest, daar is inderdaad geen zinnig woord over te zeggen.

20-02-2020 11:13:33 Emmo

@KhunAxe : Als die getuigen de vriendjes van die jongen zijn, zijn die bezwaarlijk als onbevooroordeeld te klasseren.

20-02-2020 11:21:51 KhunAxe

Zou de politie de man hebben aangehouden op basis van enkel getuigenissen van kinderen? Misschien, maar als ik bij de politie was gig ik toch eens verder zoeken naar betrouwbare getuigen. @Emmo : Mee eens, maar het zijn jonge knullen, denk je echt dat die in commissie zullen liegen tegen de politie? Ook denk ik echt dat er volwassen zijn geweest die het e.e.a. hebben zien gebeuren.Zou de politie de man hebben aangehouden op basis van enkel getuigenissen van kinderen? Misschien, maar als ik bij de politie was gig ik toch eens verder zoeken naar betrouwbare getuigen.

