Soldaat doet huwelijksaanzoek waarop je geen nee durft te zeggen

Een Russische luitenant heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd in het gezelschap van zestien tanks. Die vormden een gigantisch hart, wat prachtige beelden opleverde.Denis Kazantsev vroeg zijn makkers van het leger of ze hem wilden helpen bij zijn huwelijksaanzoek. Hij had het idee om een hart te vormen met T-72B2 tanks, en vervolgens zijn vriendin Alexandra Kopytova in het midden daarvan dé vraag te stellen.Op 13 februari was het dan zover. Kazantsev stond stijf van de zenuwen, maar slaagde in zijn opzet. “Ik hou zoveel van je. Daarom wil ik met jou een gezinnetje stichten en een lang en gelukkig leven leiden. Wil je met me trouwen?”, vroeg hij haar in het midden van het tankhart. Haar antwoord was volmondig ‘ja’. Gelukkig maar, misschien…