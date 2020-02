Boswachters willen wildcrossers vangen in fuiken: Gebieden zijn net een crossbaan

Fluitende vogels, een kabbelend beekje, een zacht briesje door de bomen en het geknetter van crossmotoren zijn niet de allerbeste combinatie. Daarom willen boswachters wildcrossers beter kunnen aanpakken. Met behulp van politie willen ze overtreders met netten en touwen vangen in een fuik.



"Ieder weekend veranderen onze gebieden in een soort van crossbaan", zegt boswachter Jeroen Buunen, die werkzaam is voor Staatsbosbeheer. "We hebben daar best wel waardevolle Europese natuurgebieden liggen."



Als hij in het weekend door 'zijn' bos in Twente loopt heeft Buunen het gevoel dat sommigen totaal geen rekening houden met de natuur door er doorheen te crossen met motoren, quads of buggy's. Zover hij weet zijn er nog geen ongelukken gebeurd, maar krijgt hij wel steeds meer klachten van wandelaars. "Iedereen heeft zijn hobby, maar dit soort activiteiten horen hier niet thuis."



Daarom zou Buunen het graag net zo willen aanpakken als in Oost-Brabant. Daar mogen ze sinds twee jaar overtreders vangen met touwen en netten. Dat werkt als volgt: ongeveer tien man staat klaar op een plek waar motoren over het algemeen langzaam rijden. Zodra ze voorbij een ambtenaar komen die een stopteken geeft, wordt meters voor en achter de motorrijder een touw met afzetlintjes opgetrokken. Vluchtwegen naar links of rechts worden met netten afgezet.



Je krijgt dan een fuik die zo'n 100 meter lang is en waarbij de overtreder geen kant op kan. Dat is volgens de boswachter in Brabant nodig omdat motorrijders anders er vaak vandoor schieten. Eenmaal in de fuik mag de bestuurder flink de portemonnee trekken, want een boete kan oplopen tot 1000 euro.



In Brabant heeft de officier van justitie toestemming gegeven voor deze praktijk en Buunen is één van de boswachters die het in zijn gebied ook zou willen. Anders mogen ze er niet aan beginnen. "Ik hoor van mijn collega's in het zuiden hele goede verhalen", zegt hij. "Door hierover te praten, hoop ik het gesprek op gang te brengen met de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en de politie." Hij wil dat ze gezamenlijk met een voorstel komen voor de officier van justitie.



Motorcrosser René Satink (43) hoopt van harte dat het er niet van komt. Hij zat als achtjarig jongetje voor het eerst op een motor en is er nooit meer vanaf gestapt. Satink vindt dat de boswachters het niet helemaal begrijpen. "Wij rijden ook liever niet illegaal. Het grootste probleem zit 'm erin dat bijna nergens meer gereden kan worden. Er is overal wel een milieufreak die zegt dat het niet mag."



Volgens hem is het niet de oplossing om mensen met netten en touwen te gaan vangen in het bos, maar zouden er meer events moeten komen voor offroad motorrijden. Als elke club jaarlijks één of twee ritten mag organiseren is er genoeg te doen, zegt Satink. De laatste jaren zijn er volgens hem steeds minder van dit soort events, mede door milieumaatregelen.



"Dan gaan mensen zich vervelen", zegt hij. De motorrijders die hij kent gaan zo vroeg mogelijk naar het bos om zo min mogelijk mensen te storen en als ze wandelaars of honden zien waarschuwen ze elkaar. "Er zijn de afgelopen vijftig jaar prachtige routes door offroaders uitgezet, maar dat is allemaal voor mountainbikes of paardrijden geworden."



"Het belangrijkste voor ons is dat er niet zo veel tegengas wordt gegeven en dat er dingen mogelijk zijn", zegt Satink. Volgens hem zijn clubs die evenementen mogen organiseren daarna ook bereid om zelf te controleren of er niet illegaal wordt gereden. "De clubs zijn dan zelf controleur. Volgens mij werkt dat heel goed, want je wilt echt niet worden aangesproken door je mederijders.

Satink vindt dat de boswachters het niet helemaal begrijpen.



Nee, die snappen maar niet dat het bos, een natuurgebied bij uitstek, gewoon een crossbaan mag worden. Dom hè! Nee, die snappen maar niet dat het bos, een natuurgebied bij uitstek, gewoon een crossbaan mag worden. Dom hè!

Ik loop nog wel eens in Drenthe. Bij tijd en wijle wordt daar ook nog wel eens gecrost. Dat geknetter van die apparaten kun je tot kilometers in de omtrek horen.

