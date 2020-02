Ouders van kind dat mes draagt krijgen voortaan boete van 2500 euro

Om het messengeweld in de stad te bestrijden krijgen Rotterdamse ouders van wie hun kind voor de tweede keer wordt betrapt met een mes, binnenkort een dwangsom van 2500 euro. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aangekondigd.



Ook wil hij betrapte jongeren een gebiedsverbod opleggen. Aboutaleb ergert zich aan ouders die laconiek reageren als agenten een mes aantreffen bij een kind, bevestigt hij berichtgeving van Radio Rijnmond.



"Ik wil deze ouders treffen. De eerste keer dat hun kind wordt betrapt met een mes krijgen ze een waarschuwing. Gebeurt het weer dan moeten ze 2500 euro aftikken", zegt de burgemeester, die de bevoegdheid heeft om zo'n dwangsom op te leggen.



Daarnaast wil hij gebiedsverboden opleggen aan jongeren, bijvoorbeeld zodat ze alleen de weg naar school en terug naar huis in een wijk mogen afleggen. Ouders worden daar medeverantwoordelijk voor gemaakt.



Aboutaleb is niet tegen een eventueel verbod op het dragen van messen, maar volgens hem kan dat wel even duren. "De wetgeving duurt in Nederland een tijdje. In de meantime beginnen we met de mogelijkheden die we al hebben, namelijk een last onder dwangsom."



Volgens Rijnmond steunt de politie het opleggen van een dwangsom.

Reacties

22-02-2020 16:40:34 HoLaHu









Best een goeie zaak, ze zouden dat van mij wel landelijk door mogen voeren.

22-02-2020 16:44:24 Emmo









@HoLaHu : Ik kan me alleen voorstellen dat een aantal van die ouders dat niet kunnen ophoesten. Moeten die dan perkjes schoffelen?

22-02-2020 16:48:59 HoLaHu









@Emmo : Ze zouden ook vanaf het begin de kinderen fatsoenlijk in de gaten kunnen houden en in plaats van alleen voeding, ook opvoeding kunnen geven. En natuurlijk zijn er ouders die compleet verrast worden door het gedrag van hun kinderen, maar toch..Overigens krijgen ze eerst een waarschuwing, dus dan kunnen ze eventueel gaan sparen..

22-02-2020 17:00:01 tonktwee









@Emmo : Nee, pa leent het 40 cm lange mes van zoonlief en pleegt daarmee een overval, logisch toch?

