Man strikt eindelijk date dankzij deze grootse actie

Wanneer het gaat over de liefde, is het soms best lastig jezelf op de markt te zetten. Een goede marketingstrategie kan dan ook geen kwaad, dacht Mark Rofe. Hij kocht een billboard en in een mum van tijd versierde hij een date.De 30-jarige Brit hoopte op een valentijnsdate maar het lukte hem maar niet om er eentje te vinden. Dus besloot hij voor 425 pond advertentieruimte (zo’n 512 euro) op een enorm bord langs de weg te kopen.Op het enorme bord stond: “Single? Date Mark. Dit kan het teken zijn waar je op gewacht hebt.” Hij liet zijn boodschap aan een drukke weg bij Manchester plaatsen. Geïnteresseerden konden informatie op zijn website vinden. De slogan? “One man, one billboard, one mission.”Dat hij met een marketingstrategie komt is niet zo vreemd, want Mark is marketeer van beroep. En een heel goede, zo blijkt, want meer dan 2.000 mensen reageerden op zijn oproep. Mark heeft Valentijn dan ook niet alleen moeten vieren.De reden dat Mark deze extreme stap ondernam, is omdat hij moeite heeft de liefde te vinden. Zijn vrienden hebben inmiddels allemaal een wederhelft en daar heeft hij het moeilijk mee. Het idee om een billboard te regelen, kwam in de kroeg. Na een paar biertjes leek het hem en zijn vrienden een goed idee. De volgende ochtend bleek het nog steeds een goed idee. Of Mark nu de ware liefde gevonden heeft? Daar moeten we nog even op wachten.