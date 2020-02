Deze dame (26) werd van Tinder verbannen omdat ze te knap is

De zoektocht naar liefde kan soms lastig zijn.En je zou het wegens haar naam misschien niet vermoeden, maar ook Instagram-model Holly Valentine (26) heeft het op liefdesvlak niet al te gemakkelijk.De dame uit Californië schakelde de hulp van Tinder in om haar zoektocht naar ‘de ware’ aan te vangen. Klein probleempje: na een paar uur tijd werd haar account, waar ze ook al het nodige geld aan had gespendeerd, verwijderd.‘t Mocht allemaal wat kosten. Aangezien ze vaak reist, wou ze ook vanop een andere locatie kunnen tinderen. Ze kocht dan ook het duurste pakket, waarmee swipen vanop een andere locatie dan waar je bent mogelijk is. “Ik heb 86 dollar betaald, gebruikte mooie foto’s en deed alles wat ik hoorde te doen. Bij een paar mensen had ik naar rechts geswipet. Ik had vrij snel een paar matches en dan heb ik wat naar Game of Thrones gekeken”, aldus de dame.“Na een paar uur opende ik de app nog eens, zag dat ik wat berichtjes had ontvangen en plots werd mijn account geblokkeerd”, gaat ze verder. Ze vermoedt dat sommigen haar ‘te knap’ vonden om écht te kunnen zijn en dat bepaalde personen daarom haar profiel als ‘fake’ hadden aangegeven. “Mensen hadden berichten achtergelaten als ‘jij bent waarschijnlijk niet echt’ en ‘waarom zou een meisje zoals jij op Tinder zitten'”, klinkt het.Holly probeert nog haar geld terug te krijgen, voorlopig zonder succes!