Zuidpoolreiziger trok solo door Antarctica, maar op één ding was hij niet voorzien…

Avonturier Colin O’Brady trok eind 2018 als eerste persoon ooit solo en zonder extra proviand door Antarctica op ski’s. In zijn boek over die expeditie beschrijft de Amerikaanse duursporter en viervoudig wereldrecordhouder hoe hij zich optimaal voorbereid had, maar één cruciaal ‘detail’ vergat: extra onderbroeken.



O’Brady maakt er een sport van om zichzelf tot het uiterste te drijven. Van 2009 tot 2015 liep hij tijdens de ITU Triathlon World Cup door 25 landen op zes continenten. Daarna ondernam hij nog talloze avontuurlijke uitdagingen.



Een Antarctische expeditie bijvoorbeeld, zonder extra proviand of hulp van buitenaf. Niemand had ooit zo’n tocht tot een goed einde gebracht. Energierepen hielden hem op de been tijdens zijn onderneming. Belangrijk daarbij was om een streng eetschema te volgen, maar op een nacht ging het mis. De hongerige O’Brady kon zich niet bedwingen en vrat halfslapend meerdere energierepen op, zo vertelt hij in zijn recent uitgegeven boek ‘The Impossible First’.



Uiteraard was het niet de bedoeling dat de energierepen in het holst van de nacht geconsumeerd zouden worden, en al zeker niet in zulke grote hoeveelheden. O’Brady begon de volgende ochtend bij het ontwaken al de gevolgen van zijn impulsieve vreetbui te voelen. Toen hij zijn slee aan het klaarmaken werd hij overvallen door zware buikpijn.



Normaliter deed O’Brady elke ochtend en avond zijn behoefte in een zelfgemaakte beschutte ruimte, beschermd tegen de snijdende, ijzige wind. Die ochtend had O’Brady zijn uitgebreide trekoutfit reeds aan, en hij stond op het punt om te vertrekken. Hij volhardde, maar na zes uur trekken doorheen temperaturen tot min 31 graden kon zijn lichaam het niet meer aan.



En dus besloot hij om zich tijdelijk te ontlasten door wat gas te lossen. “Helaas kwam er meer uit dan enkel gas”, beschrijft de man in zijn boek. “Ik was opgelucht maar walgde tegelijk.” Voor zijn tocht van 54 dagen had hij slechts één onderbroek voorzien. Minder onderbroeken betekent meer plaats voor voedsel, zo redeneerde de man.



Na zijn “ongelukje” moest O’Brady nog zes uur door de sneeuw en wind trekken vooraleer hij zijn besmeurde onderbroek kon schoonmaken. “Het was allemaal heel vernederend”, schrijft hij. Achtendertig dagen later kwam O’Brady aan op het Rossijsplateau op Antarctica. Jawel, in dezelfde onderbroek.

Reacties

20-02-2020 16:31:02 allone

Oudgediende



Gelukkig had zijn gezelschap er geen last van...

20-02-2020 16:44:17 Ronin

Actief lid

Maar wat een drog reden om niet eens één reserve onderbroek mee nemen... Ik had mijn reserve onderbroek desnoods onder mijn muts bewaard. Bij nader inzien, had ik het zelfs over mijn hoofd gedragen, extra warm. Knappe prestatie, zo een solo tocht.Maar wat een drog reden om niet eens één reserve onderbroek mee nemen... Ik had mijn reserve onderbroek desnoods onder mijn muts bewaard. Bij nader inzien, had ik het zelfs over mijn hoofd gedragen, extra warm.

20-02-2020 16:56:26 Mamsie

Oudgediende



@Ronin : En dan je oren en neus eruit laten steken?

20-02-2020 17:01:57 Mamsie

Oudgediende



In geuren en kleuren!



Laatste edit 20-02-2020 17:02 @Ronin : Ja, ik zie het vóór me. Ook die onfortuinlijke avonturier.In geuren en kleuren!

20-02-2020 17:03:18 HoLaHu

Erelid



Maar goed dat er een fris windje stond... 1 onderbroek voor 54 dagen en die dan ook nog volgescheten hebben...Maar goed dat er een fris windje stond...

20-02-2020 17:07:25 Mamsie

Oudgediende



@HoLaHu : Juist niet! Dat windje was nou juist de bron van alle ellende!

20-02-2020 17:09:23 HoLaHu

Erelid



@Mamsie : , zo kun je het ook bekijken! Maar ik bedoelde meer de wind van -31 graden. , zo kun je het ook bekijken! Maar ik bedoelde meer de wind van -31 graden.

20-02-2020 17:16:07 HoLaHu

Erelid



@Mamsie : Ik denk dat jouw wind wat meer stank met zich mee brengt.

20-02-2020 17:41:20 Mamsie

Oudgediende



Wat heb ik in vredesnaam gegeten.... @HoLaHu : Kan je dat helemaal in Bladel ruiken???Wat heb ik in vredesnaam gegeten....

