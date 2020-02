Luchtverkeersleiding liet zestien vliegtuigen landen op gesloten baan Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft op een zaterdag in januari zestien vliegtuigen achter elkaar laten landen op een gesloten baan op Schiphol. Dat meldt NH Nieuws, dat opnamen uit de verkeerstoren en data van Flightradar24 heeft geanalyseerd.



Daaruit blijkt dat op zaterdag 18 januari een toestel van Ryanair op 50 meter boven de gesloten baan hing, toen de piloten opdracht kregen om door te starten. Zestien toestellen zouden die dag al geland zijn op de Zwanenburgbaan, die nog niet door Schiphol was vrijgegeven.



Volgens de regionale omroep heeft het 25 minuten geduurd voordat de verkeersleiders doorhadden dat de landingsbaan nog niet was vrijgegeven. Na de doorstart van het Ryanair-toestel ging de baan alsnog open. Volgens LVNL is er geen sprake geweest van gevaar.



De miscommunicatie deed zich voor vlak nadat een toestel van Transavia een andere baan bezet had gehouden. Dat vliegtuig was vanuit Finland vertrokken toen de bemanning boven Zweden de boodschap kreeg dat ze opgestegen waren met een pin in het neuswiel. Het grondpersoneel was vermoedelijk vergeten die veiligheidspin te verwijderen.



Het vliegtuig kon veilig landen op Schiphol, maar de technische dienst van Transavia moest toen de landingsbaan op om de pin te verwijderen. De baan moest daarom dicht en de Zwanenburgbaan, die op dat moment nog was gesloten, werd gereed gemaakt voor landingen.



Het voorval is gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. LVNL doet zelf ook onderzoek.

20-02-2020 12:21:18 tonktwee









Schiphol, het vleigveld met de meeste 'near misses'van alle internationale vliegvelden.

20-02-2020 12:28:59 KhunAxe







@tonktwee : IErgens denk ik dat er in landen zoals b.v. in India veel meer near misses zijn dan in Nederland. Zo maar een gevoel hoor, ik heb het niet opgezocht.

20-02-2020 12:46:41 Emmo









@KhunAxe : Daar schrijven ze die niet op. Doe ik ook trouwens, dat niet opschrijven. Er worden dan alleen nog maar meer lastige vragen gesteld en dan ben je nóg meer tijd kwijt.

20-02-2020 14:13:49 tonktwee











(je weet; een link maken vind ik link voor het mondiale internet. Dat kan door mij dan weleens plat gaan.) @KhunAxe : https://www.ad.nl/binnenland/schiphol-is-recordhouder-gevaarlijke-incidenten~aa18c38e/(je weet; een link maken vind ik link voor het mondiale internet. Dat kan door mij dan weleens plat gaan.)

20-02-2020 14:53:09 BatFish









Neemt niet weg dat dit een heel gevaarlijke situatie had kunnen opleveren. Hier mag wel goed onderzocht worden wat er misgegaan is. Het zou in principe onmogelijk moeten zijn dat luchtverkeersleiding niet weet dat er banen gesloten zijn.

