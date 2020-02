Nieuwbouwwoning na 17 jaar eindelijk verkocht

Een huis in de Landerijen in Lelystad is na 17 jaar eindelijk verkocht. Het huis is in 2003 gebouwd en heeft sindsdien leeg gestaan.



Het huis trok in 2009 nog landelijk de aandacht toen er krakers introkken. Destijds mocht een woning die langer dan één jaar niet bewoond werd legaal gekraakt worden. De woning stond op dat moment al ruim vijf jaar leeg. Sinds 1 oktober 2010 is kraken strafbaar.



Volgens de makelaar is het geen opvallend unieke situatie dat een nieuwbouwhuis zo lang leegstaat. De verkoop van het huis duurde zo lang omdat de vraagprijs dusdanig hoog was dat potentiële kopers niet geïnteresseerd waren. De makelaar heeft niet gezegd hoeveel de nieuwe bewoners voor het huis neer hebben gelegd. Op de website van de makelaar staat het huis voor 575.000 euro.

Reacties

19-02-2020 13:13:31 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.086

OTindex: 592

Een duur huis om er niet in te gaan wonen..

19-02-2020 13:43:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.767

OTindex: 5.113

Het kan ook schelen dat het uitgerekend in Lelijkstad staat.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: