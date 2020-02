Drentse vinding lost parkeerprobleem van grote steden op

Een Drentse vinding moet het parkeerprobleem van grote steden helpen oplossen. Het gaat om de automatische parkeertoren van vader en zoon Jantinus en Arnaud Kappe uit Meppel. Op het oppervlak van een fors huis kunnen ze tot 88 auto's kwijt.



"Het is een volautomatische parkeergarage", zegt Arnaud Kappe. "We hebben een innovatie bedacht met de gedachte om eenvoudig, veilig, slim en schoon auto's te kunnen parkeren."



De vader van Arnaud kwam met het idee op de proppen na een slechte ervaring met een parkeergarage in Utrecht. Arnaud: "Zijn tas was weg. In de huidige parkeergarages is het heel gemakkelijk als dief zijnde om naar een auto toe te gaan en de parkeergarage weer uit te komen."



Kappes Easy Automatic Parking System, oftewel KEAPS, is het resultaat. Grootste vinding en enige patent is er voor de speciale liftboom, of liftarm, met uitschuifbaar plateau. Dat plateau wordt, om te beginnen, onder de auto bij de ingang van het gebouw geschoven. Vervolgens kan de auto verdiepingen omhoog of omlaag en vindt de arm op elke verdieping aan vier kanten twee parkeerplaatsen. Het plateau kan uiteindelijk van beide kanten onder de auto worden geschoven, zodat de auto ook weer met de neus naar voren de garage uit komt.



"Zodra je opdracht geeft om de auto weg te zetten in de parkeergarage, gaan de deuren dicht en kan niemand er meer bij komen", zegt Kappe. Niet alleen de veiligheid is daarmee gediend, ook hoeven de auto's niet meer door de parkeergaraqe gereden te worden. En dát maakt het systeem milieuvriendelijk. Kappe. "In een parkeergarage rij je anders al snel een kilometer of meer rond, dus dat bespaar je."



Eenvoud is het tweede, zegt Arnaud Kappe: "Andere systemen bestaan uit heel veel elektronica. Wij doen met zo weinig mogelijk, omdat het daardoor veel betrouwbaarder wordt."



'Ik heb er alle vertrouwen in'

Enige psychologische aandachtspuntjes zijn er wel, bijvoorbeeld dat automobilisten moeten uitstappen en hun voertuig moeten toevertrouwen aan een systeem. Een ander punt is dat ze bij het ophalen vijf minuten moeten wachten voordat hun auto weer buiten is. Kappe: "Dat gevoel wil je niet. Je wilt niet wachten, ook al duurt het niet langer dan wanneer je zelf de auto ophaalt en naar buiten rijdt. Dus we zijn nu bezig met studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle met de wachttijdsbeleving. Wat moeten we doen zodat de consument het gewoon plezierig vindt om even te moeten wachten."



Kappe heeft nog geen klanten voor het systeem. Belangstelling is er wel. Zo is er vandaag een ondernemer die overweegt om één of meer parkeertorens te plaatsen bij een parkeervoorziening die hij wil bouwen voor vliegveld Lelystad. Kappe: "We krijgen maandag bezoek van een architectenbureau uit Amsterdam die met eigen ogen wil zien hoe het werkt. Ik heb er alle vertrouwen in."

