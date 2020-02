Wie was zo lief om de boodschappen van Miriam te betalen?

'Ik wil niet dat zij haar vertrouwen in de mensheid kwijtraakt, doordat ik haar waarschijnlijk een verkeerd nummer heb gegeven.'



Miriam zit er echt mee in haar maag. Op zaterdagmiddag deed ze boodschappen in een supermarkt. Bij de kassa had ze alles op de band gezet en probeerde ze haar portemonnee uit haar tas te vissen. Maar tot haar schrik had ze die thuis laten liggen.



De dame die achter Miriam stond, bood aan de boodschappen voor haar te betalen. Ze zou Miriam een betaalverzoek via de terugbetaalapp Tikkie sturen, zodat ze haar geld terug kon krijgen.



'Ik gaf dus mijn nummer en deed de boodschappen in de tas. Thuis borg ik de boel op en ging ik op de bank zitten wachten op een Tikkie, maar dat kwam niet.'



Miriam is nu bang dat ze per ongeluk een verkeerd cijfer in haar telefoonnummer heeft genoemd. 'Ik heb de supermarkt gebeld met mijn verhaal en ik heb een kaartje opgehangen bij de balie, maar ik heb nog niets van haar gehoord.'



Ben jij die aardige dame die de boodschappen van Miriam heeft betaald, dan kun je mailen naar de redactie van RTV Noord.

Reacties

19-02-2020 08:34:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.232

OTindex: 22.601

Het is mij ook wel eens overkomen dat ik mijn portemonnee thuis had laten liggen. Bij mijn lokale super zet je het karretje apart, haal je het geld op van huis (<5 min op de fiets) en betaald alsnog.

19-02-2020 08:52:06 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.589

OTindex: 2.408



Hij kwam binnen en zei dat hij net 10 minuten jarig was. Liet zelfs zijn ID zien.

Maar op zijn pinpas zat geen saldo.

Hij gelijk zijn moeder en daarna zijn vader gebeld, maar die namen niet op.

Het ging om ongeveer 5 euro.

Ik dacht al bij mezelf, dan kom je morgen betalen. Daar had ik wel vertrouwen in.

Je merkt namelijk door hun houding dat ze al wisten dat er geen saldo zou zijn.

Maar die jongen was een soort in paniek.

Zei hij tegen een andere klant dat er geen saldo was en zijn ouders namen niet op.

Zei die klant, betaal ik wel voor je.

Dat maakte wel indruk op dat joch.

Een mooi begin van zijn verjaardag

