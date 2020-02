Bijzondere ervaring voor stagiaire Milena: everzwijn spoelt aan op het strand

Het was geen alledaagse melding voor de Dierenambulance Velsen. En dat is zwak uitgedrukt: 'Everzwijn aangetroffen op het strand van IJmuiden'.



Hoewel stagiare Milena Scholten over het algemeen niet snel opkijkt van een vreemd bericht op de centrale. Wist ze met deze melding van het Reddingsteam Zeedieren niet wat ze moest denken. "We keken elkaar aan en dachten: wat is dit?"



Bij aankomst bleek het toch echt om een wild zwijn te gaan, al was dit aangevreten kadaver nauwelijks meer als zodanig herkenbaar. "Je moest goed kijken, want er was niet zo heel veel meer van over. Met de shovel hebben we hem naar de weg gebracht. Van daaruit is-ie naar het destructiebedrijf gebracht."



Milena's mentor Monique denkt dat het dier mogelijk door de storm van een dijk is afgeslagen en in zee terecht is gekomen. "Ze kunnen goed zwemmen, maar op een gegeven moment houdt het op. Tegen de storm van vorige week was niemand opgewassen."



Milena gaat na haar tijd bij de Dierenambulance Velsen nog een paar weken naar Texel voor een vervolgstage. Daarna keert ze terug naar haar opleiding voor dierenarts-assistente en heeft ze een mooi verhaal te vertellen. "Zeker, het was een aparte gebeurtenis. Leuk om straks te delen op school."

