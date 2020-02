Zelfs race-organisator staat niet achter strandroute team Verstappen

Het plan om Max Verstappen en wat van zijn collega-coureurs door een natuurreservaat van hun hotel in Noordwijk naar het circuit in Zandvoort te laten pendelen, stuit op felle protesten. Zelfs de organisator van de race vindt het geen goed plan.



In een reactie aan RTL Z laat de woordvoerder van DutchGP weten dat zij afstand nemen van de route over het strand. En dat is opmerkelijk want Red Bull, het team van dé publiekstrekker Max Verstappen, is een van de verzoekers van de VIP-behandeling.



Het plan is bedacht door drie teams en zal later deze maand worden goedgekeurd door de gemeente Noordwijk. Door over het strand te rijden, kunnen de racers en hun entourage zonder vertraging van hun hotel naar het circuit.



Daarvoor moeten de auto's door een stuk beschermd natuurgebied: een strook strand waar vogels en zeehonden ongestoord kunnen uitrusten. Het gaat om natuurgebied Noordvoort, dat vorig jaar mei werd geopend.



Dat is tegen het zere been van natuurliefhebbers. Een petitie om het plan tegen te houden, gestart door Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, is inmiddels bijna 800 keer getekend. Natuur is belangrijker dan het entertainment en de commerciële belangen van de Formule 1, is het belangrijkste bezwaar.



Ook op Twitter veel boze reacties, variërend van 'Grand Pricks' tot 'Zijn ze helemaal van God los daar' en uiteraard moet ook prins Bernhard Jr., mede-eigenaar van het circuit, het ontgelden.



Verder wordt gesuggereerd om de helikopter te nemen. Dat kan alleen niet, omdat er een vluchtplafond is van 50 vluchten per dag en in het raceweekend zijn de vluchten al gereserveerd voor de organisatie.



Wethouder Roberto ter Hark (economie en bereikbaarheid, VVD) wil de aanvragen van drie raceteams voor deze route goedkeuren, met veiligheid als belangrijkste argument. "Als je alle belangen weegt, blijkt de kortste route de veiligste", zegt hij. Over de weg kan volgens hem alleen als de colonne met de coureurs en hun teams door de politie begeleid zouden worden. En dat is weer te arbeidsintensief en zou weer voor opstoppingen zorgen, aldus de wethouder.



Voor de plaatselijke PvdA is het nog geen gelopen race: gemeenteraadslid Jan Janson wil onder meer weten aan welke voorwaarden de vergunning moet voldoen.



De Zandvoortse collega's van Janson, van GroenLinks, zijn 'not amused'. De partij is bang dat fans ook het gebied in gaan, in de hoop hun favoriete coureur te spotten. De fractie, die overigens wel instemde met de komst van het Formule 1-evenement, wil weten wat de eventuele schade is aan natuur en het milieu.



Of de protesten iets zullen uithalen is de vraag. Nadat de gemeente Noordwijk de ontheffing verleent om de teams door reservaat Noordvoort te laten rijden, kunnen natuurorganisaties bezwaar maken en eventueel naar de rechter stappen. Maar in eerdere procedures bleek al dat de rechter het maatschappelijk belang van de Formule 1 zwaarder vindt wegen dan de effecten op nabijgelegen natuur.

Reacties

18-02-2020 06:56:52 KhunAxe

Schijt aan de vogels en zeehonden, money talks, altijd!

18-02-2020 08:14:10 Emmo









Ik vraag mij af wat het maatschappelijk belang is van een autorace.

Het enige valide argument dienaangaande wat ik gehoord heb is dat door snellere en veiligere auto's te ontwerpen deze uitvindingen en verbeteringen ten goede kunnen komen aan auto's in het algemeen.



Hetzelfde kom ik tot op zekere hoogte tegen in mijn vak. Veel van de instrumenten en gereedschappen die ik gebruik zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor militaire toepassingen. De spin-off is, zeker in mijn vak maar ook daarbuiten, bijzonder nuttig geweest.

Maar om nu te gaan spreken van het maatschappelijk nut van oorlog vind ik toch een beetje te ver gaan.



Zo ook autoraces. Als je wilt gaan racen en elkaar te pletter wilt rijden dat moet je zelf weten. Maar doe het dan op een plekje waar anderen, mensen of beesten, er geen last van hebben.

18-02-2020 08:37:00 KhunAxe

Maar ook ik denk dat er weinig maatschappelijk belang is, eerder een economisch belang. Zo'n evenement trekt natuurlijk vel tienduizenden mensen. @Emmo : Ach, uiteindelijk hebben we het digitale horloge aan de ruimtevaart te danken. Zo zie je maar, je weet nooit of iets van pas komtMaar ook ik denk dat er weinig maatschappelijk belang is, eerder een economisch belang. Zo'n evenement trekt natuurlijk vel tienduizenden mensen.

