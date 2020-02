Iraanse generaal komt postuum uit de kast

Een poster die verspreid wordt door de Iraanse Revolutionaire Garde heeft de spot opgewekt van veel mensen op de Iraanse social media. Op die poster zien we hoe wijlen generaal Qassem Soleimani in de hemel de heilige Koran leest, in het gezelschap van drie mannelijke gevleugelde engelen.Op de achtergrond zien we ook een grote regenboog, het symbool van de homo-beweging. Veel mensen zijn verbaasd om op deze manier achter de seksuele geaardheid van Soleimani te komen, een geaardheid die tijdens zijn leven bij slechts weinigen bekend was. Soleimani stond aan het hoofd van de Quds, het elitekorps van de Iraanse Revolutionaire Garde. Op 3 januari jl. werd hij in de omgeving van Baghdad gedood door een Amerikaanse drone-aanval.