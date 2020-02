Niet haar 10-jarige vriendje, maar een 15-jarige jongen is vader van kind Daria (13)

Er is een opvallende wending in het verhaal van de Russische Daria (13). Zij kondigde vorige maand op nationale televisie haar zwangerschap aan. Haar 10-jarige vriendje Ivan zou de vader zijn, maar nu blijkt dat niet Ivan, maar een 15-jarige jongen waarschijnlijk de vader is.Het verhaal van Daria kreeg wereldwijde aandacht in de media toen ze haar zwangerschap groots aankondigde op televisie. Er werd meteen getwijfeld aan wie de vader was. Haar 10-jarige vriendje zou namelijk nog helemaal niet geslachtsrijp zijn.Een uroloog die Ivan onderzocht, had meteen twijfels. "In theorie is het mogelijk dat een 10-jarige jongen een vrouw bevrucht, maar dat geldt niet voor Ivan. Uit tests van het ziekenhuis blijkt dat er nog geen actieve spermacellen in zijn lichaam aanwezig zijn. Hij is nog maar een kind. Ik heb de testresultaten wel drie keer gecheckt", zei hij.Toch hielden zowel Daria als Ivan en zijn vader vast aan hun verhaal. "Daria is nooit met een andere jongen geweest. Daar ben ik zeker van. Ik ben de vader van de baby", zei Ivan.Volgens Russische media is de politie nu betrokken bij de zaak en zij verdenken de 15-jarige jongen ervan de vader te zijn. Hij zou huisarrest hebben gekregen omdat de leeftijdsgrens voor het instemmen met seks ligt bij zestien.Toen Daria het nieuws over haar zwangerschap bekendmaakte was ze acht weken zwanger. Hoe het nu met haar zwangerschap gaat is niet bekend. Ze zou nu elf weken zwanger zijn.