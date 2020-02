Deze man betaalt je 25.000 dollar om zijn cupido te zijn

Liefde is onbetaalbaar. Maar om die liefde te vinden, heeft een ondernemer uit Kansas maar liefst 25.000 dollar over. De som geld gaat niet naar zijn toekomstige, maar wel naar de m/v/x die hem helpt zijn ware liefde te vinden.



Jeff Gebhart, een 47-jarige ondernemer die daarnaast ook graag vastgoed verhandelt, meent het met zijn zoektocht naar de ware. Hij richtte een eigen website op, DateJeffG.com, en looft 25.000 dollar (ongeveer 23.000 euro) uit aan eender wie hem helpt een vriendin te vinden.



In het welkomstfilmpje op zijn persoonlijke datewebsite, zegt Jeff genoeg te hebben gehad van de normale datingapps zoals Tinder en Bumble. Hij noemt die virtuele wereld “een giftige gemeenschap” waarin “mensen elkaar slecht behandelen”. Bovendien beweert hij dat hij een bepaald demografisch segment van de vrouwen nooit zal tegenkomen op datingapps. Toch wil hij niet bij de pakken blijven zitten, en daarom ontwikkelde de ondernemer wat hij denkt “een betere manier” te zijn. Dat is: er een smak geld tegenaan gooien. “Ik snap dat het een beetje raar is om geld uit te geven aan een eerlijke zoektocht naar een zielsverwant”, geeft Jeff toe. “Maar je moet het zo bekijken: daten is duur. Elke maand geef ik veel geld uit aan restaurants, drankjes, activiteiten… We bekeken gewoon hoeveel het me per maand kostte en hoeveel maanden het zou duren om de ware liefde te vinden. We besloten dan een vindersloon op te stellen. Ik geef het geld liever aan iemand die geïnteresseerd is om me te helpen dan de datingapps.”



Jeff gelooft niet dat hij de vrouw van zijn dromen zal tegenkomen door een toevallige ontmoeting in de supermarkt of de fitness. Hij pakt het heel wetenschappelijk aan; wie zich wil aanmelden om zijn vriendin te worden, moet een 15-minuten durende vragenlijst – gaande van vragen over je favoriete café tot je politieke voorkeur – doorlopen die opgesteld is door 30 van zijn vrienden en een klinisch psycholoog. Ook een foto en links naar sociale media zijn vereist. Let wel op: als je je zelf als zijn toekomstige aanmeldt op de site, krijg je geen beloning. Dat vindersloon is enkel weggelegd voor zijn potentiële wingman of wingwoman. Op zijn website zijn naast een uitgebreide biografie (zo heeft Jeff een vetpercentage van 9% en houdt hij van avontuurlijke dingen zoals stierenrennen), ook een galerij en aanbevelingen van zijn grote vriendenkring te vinden. Volgens hem is Jeff een echte weldoener, een loyale vriend en “een ware optimist”.



De overdracht van de 25.000 dollar is tot in de puntjes geregeld om misbruik te vermijden. Zo kan de cupido in kwestie enkel cashen na een succesvol jaar van “exlusief” heteroseksueel daten tussen Gebhart en zijn toekomstige vrienden. “Alle vrouwelijke sollicitanten moeten meerderjarig zijn en als vrouw geboren zijn”, staat tot in het detail te lezen in sectie vier van de voorwaarden. Als de initiële datingperiode van een jaar succesvol is afgerond, zal de wingman of wingwoman in schijven van 5.000 dollar in één jaar worden uitbetaald. Naast de riante beloning belooft Gebhart nog een extra 25.000 dollar aan een lokaal dierenasiel met een ‘no kill’-beleid te geven.

Reacties

16-02-2020 10:20:59 KhunAxe

"Alle vrouwelijke sollicitanten moeten meerderjarig zijn en als vrouw geboren zijn" en ook "m/v/x*"..



Eigenlijk is het diep triest dat je zo'n clausule tegenwoordig dient in te voegen in je eisenpakket



*De X is een alternatief voor alle personen die zich niet in de M of de V kunnen terugvinden. Quoteen ook..Eigenlijk is het diep triest dat je zo'n clausule tegenwoordig dient in te voegen in je eisenpakket

16-02-2020 10:27:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.044

OTindex: 75.244

Quote:



Jeff gelooft niet dat hij de vrouw van zijn dromen zal tegenkomen door een toevallige ontmoeting



En waarom niet? Ik denk dat er heel wat mis is met deze man, in de bovenkamer of lichamelijk en dat hij in feite een kneus is die normaal gezien kansloos is.

Zielige vent.....

Zielige vent.....

En waarom niet? Ik denk dat er heel wat mis is met deze man, in de bovenkamer of lichamelijk en dat hij in feite een kneus is die normaal gezien kansloos is.Zielige vent.....

16-02-2020 12:24:00 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.549

OTindex: 2.400

Ik hoop maar dat hij geen liefje vind, want dan gaat hij zich ook vermenigvuldigen.



16-02-2020 13:35:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.805

OTindex: 33.688

@KhunAxe :

een kortzichtige clausule. transgenders en zo hebben een unieke levenservaring met dito kijk op de mensen. hulp daarvan loopt hij bij voorbaat mis....

hij lijkt mij ook niet zo iemand die een hobby heeft die in verenigingsverband wordt uitgeoefend. ik -niet op zoek naar een relatie- heb daarmee al verschillende langdurige vriendschappen opgedaan en ook weleens gezien dat mensen elkaar vonden die na een tijdje gingen trouwen. dan heb je in ieder geval al een gemeenschappelijke belangstelling.... een kortzichtige clausule. transgenders en zo hebben een unieke levenservaring met dito kijk op de mensen. hulp daarvan loopt hij bij voorbaat mis....hij lijkt mij ook niet zo iemand die een hobby heeft die in verenigingsverband wordt uitgeoefend. ik -niet op zoek naar een relatie- heb daarmee al verschillende langdurige vriendschappen opgedaan en ook weleens gezien dat mensen elkaar vonden die na een tijdje gingen trouwen. dan heb je in ieder geval al een gemeenschappelijke belangstelling....

16-02-2020 14:19:33 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.268

OTindex: 3.118

Ik snap nu waar het aan ligt, want het is niet zijn uiterlijk dat afstoot maar zijn gedrag. Liefde kun je niet kopen en zo afdwingen. Laat hem liever een single avond organiseren voor zowel mannen als vrouwen in alle leeftijden, dan kan hij rondlopen en praatjes maken iets wat je in een club of café niet zo snel doet.Wie weet ontmoet hij dan juist iemand die hem aankan.

