Kan jij deze moeder en dochter uit elkaar houden? “Het lijken wel zussen”

Zo moeder, zo dochter. In het geval van Joleen Diaz en Meilani Parks mag je dat wel erg letterlijk nemen, want ondanks hun leeftijdsverschil van 24 jaar worden de twee vaker voor zussen dan voor ouder en kind aangezien. Joleen heeft nochtans geen wondermiddel om er zo goed te blijven uitzien.De 43-jarige Joleen Diaz uit Californië wordt op haar Instagram-profiel overspoeld door complimenten. “Je bent officieel de knapste moeder ter wereld”, zegt een aanbidder. “Je ziet er zelfs jonger uit dan je dochter”, klinkt het bij iemand anders. Haar volgers, intussen bijna 50.000, kunnen duidelijk niet goed geloven dat iemand van haar leeftijd er zo goed uitziet dat zelfs het verschil met haar 19-jarige dochter Meilani bijna onmerkbaar is.Alleenstaande moeder Joleen beweert dat ze de bron der eeuwige jeugd (nog) niet ontdekt heeft, maar heeft wel enkele schoonheidstips. Zo volgt ze een gebalanceerd dieet en hecht ze veel aandacht aan een goede huidverzorging. “Elke ochtend en avond was ik mijn gezicht”, legt Diaz uit in Jam Press, “nadien breng ik altijd – ook wanneer het bewolkt is of regent – zonnecréme aan.” Daarnaast gebruikt ze ook een vitamine C-serum een een speciale Retin-A-crème. Een mooie huid geeft haar immers zelfvertrouwen, ook op dagen dat ze zich niet goed in haar vel voelt.