Home Office zegt tegen 101-jarige dat zijn ouders zijn identiteit moeten bevestigen

Een 101-jarige Italiaanse man die sinds 1966 in Londen is, werd gevraagd om zijn ouders zijn identiteit te laten bevestigen door het Home Office (Binnenlandse Zaken) nadat hij een aanvraag had ingediend om na Brexit in het land te blijven.In wat een computerfout lijkt te zijn, dacht het Home Office dat hij een eenjarig kind was.Giovanni Palmiero kreeg te horen dat hij de aanwezigheid van zijn moeder en vader nodig had toen hij zijn aanvraag voor de EU-regeling in een adviescentrum in Islington, in het noorden van Londen, indiende.Toen de vrijwilliger die Palmiero, een overgrootvader, hielp en zijn paspoort met de EU-status-app scande om de biometrische gegevens met het Home Office te delen, heeft het systeem zijn geboortejaar verkeerd geïnterpreteerd als 2019 in plaats van 1919."Ik merkte meteen dat er iets mis was, want toen ik in zijn paspoort scande, voerde het zijn biometrische gegevens niet in als 1919 maar als 2019. Het sloeg vervolgens het gedeelte gezichtsherkenning over, wat het doet met kinderen jonger dan 12 jaar," zei Dimitri Scarlato, een activist van de campagnegroep the3million die ook werkt voor Inca Cgil, een organisatie die mensen van Italiaanse afkomst helpt.Vervolgens werd hem gevraagd of hij de woonplaatsgegevens van de ouders van Palmiero wilde invoeren of onafhankelijk van hen wilde doorgaan. "Ik was verrast. Ik belde het Home Office en het duurde twee en een half uur voordat ze begrepen dat het de fout van de app was, niet van mij, 'zei Scarlato.Het Home Office accepteerde vervolgens de fout en nam de identiteitsgegevens van Palmiero over via de telefoon. Afgelopen donderdag kreeg hij te horen dat hij zijn aanvraag als 101-jarige kon hervatten.Hem werd vervolgens gevraagd om een ​​bewijs van verblijf voor vijf jaar in het land te leveren, ook al is hij 54 jaar in het Verenigd Koninkrijk en wordt het Home Office verondersteld toegang te hebben tot nationale verzekerings- en belastingregisters om de betaling van vijf jaar ononderbroken inzittendenbelasting te bevestigen.Palmiero kwam in 1966 naar het Verenigd Koninkrijk en "werkte in een restaurant in Piccadilly en tot hij 94 jaar werd in een vis- en frietkraam, tot 11 uur 's nachts".Hij is 75 jaar getrouwd geweest met zijn 92-jarige vrouw Lucia en ze hebben vier kinderen grootgebracht en hebben acht kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.