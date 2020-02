Aalsmeerse bakker haalt meer dan 6.500 euro op met moorkoppenactie

AALSMEER - Een week lang stond het dorp in het teken van moorkoppen: banketbakker Ab Muller verkocht 13.010 chocoladebollen in een week tijd en dat allemaal voor KiKA: iedere verkochte moorkop levert 50 cent op voor Stichting Kinderen Kankervrij.



Wie snel kan rekenen weet dan gelijk dat er in totaal 6505 euro naar KiKA gaat. De hele week hebben bakkers en vrijwilligers die de actie een warm hart toedragen urenlang in de bakkerij gestaan om aan de grote vraag naar de lekkernij te voldoen.



Niet alleen KiKA wordt gesteund met de actie. Veel bedrijven hebben geÏnvesteerd in het trakteren van ziekenhuispersoneel op een moorkop. Alle medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam en het overgrote deel van de werknemers van het Spaarne Ziekenhuis kregen een traktatie bij de koffie.





Reacties

14-02-2020 06:20:06 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 579

OTindex: 10.079

Goed bezig, een actie die aan 2 kanten helpt!



14-02-2020 07:22:39 KhunAxe





Zo, goed politiek correct bezig Bertje, goed gedaan joch! @GMVersluis : Goed bezig? Goed bezig zeg je? Ze moesten zich schamen!! Moorkoppen kan écht niet meer, net zomin als jodenkoeken, negerzoenen en weet ik 't allemaal! Zeg dan roomkoppen of zo, daarmee stoot je hopelijk niemand voor het hoofd. Nou ja, wellicht een paar Roomse rakkers, maar dat kan wel lijden.. Maar echt, Moorkoppen! Ze moesten zich doodschamen!!Zo, goed politiek correct bezig Bertje, goed gedaan joch!

14-02-2020 08:20:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.114

OTindex: 22.541





Voor je 'n oud vrouwtje bent .... of zo...



Laatste edit 14-02-2020 08:20 @KhunAxe : Je leert 't nog wel 's een keertjeVoor je 'n oud vrouwtje bent .... of zo...

14-02-2020 09:04:03 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 579

OTindex: 10.079



en dan ga ik gezellig een potje zwarte pieten.



en daarna zingen we over een lief klein zigeunermeisje.

@KhunAxe : ik ga gelijk een doos negerzoenen halen, daarna de blanke vla, jodenkoeken, moorkoppenen dan ga ik gezellig een potje zwarte pieten.en daarna zingen we over een lief klein zigeunermeisje.

14-02-2020 09:16:08 KhunAxe

@GMVersluis : En nu doe je het weer.. Ik vrees dat er bij jou geen redden meer aan is, hierbij verklaar ik je officieel 'politiek incorrect'.. Mogen je voeten zich omdraaien zodat je de rest van je leven achteruit moet lopen om vooruit te komen..

14-02-2020 09:32:19 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.992

OTindex: 5.715

S



koninginnesoep, zigeunersaus

babyolie, studentenhaver



@KhunAxe : je bent er nog een paar vergeten...koninginnesoep, zigeunersausbabyolie, studentenhaver

14-02-2020 09:44:48 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 718

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@MIADIA : Wat denk je van boer'n vla met echte stukjes boer?

14-02-2020 10:03:36 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 718

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@allone : Natuurlijk. Zo een die slechts vlees eet van koeien die aleen gras aten.

14-02-2020 10:05:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.012

OTindex: 75.205

@tonktwee :

: Wat denk je van boer'n vla met echte stukjes boer? Quote @MIADIA : Wat denk je van boer'n vla met echte stukjes boer?



Ligt eraan wélke stukjes he! Ligt eraan wélke stukjes he!

14-02-2020 10:11:46 KhunAxe





Laatste edit 14-02-2020 10:14 @tonktwee : En wat eet een vegetarische kannibaal? De groenteboer natuurlijk!

