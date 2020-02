Twee molotovcocktails naar een bushalte gegooid in Hilversum

HILVERSUM - Bij een bushalte tussen Bussum en Hilversum zijn twee molotovcocktails - glazen flessen met brandende vloeistof - naar binnen gegooid. De politie doet onderzoek.



Dit laat zij weten via Twitter. Er raakte niemand gewond.



"Er was een melding van een buitenbrand", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen NH Nieuws. Toen de brandweer aankwam was de brand al uit. "Ze zijn in een bushokje gegooid, maar die is niet in brand gegaan. Er kan daar gewoon weinig in branden."



Bij een molotovcocktail wordt er een doek in een fles met brandbaar vloeistof gestoken, die theedoek wordt aangestoken en als je de fles dan gooit gaat de fles stuk. Dan valt de lont (de theedoek dus) in de vloeistof en vliegt de vloeistof in de brand.



Er is niemand gezien, aldus de Veiligheidregio. Het was aan de Noordermeent (officieel in Hilversum). Als je iets hebt gezien, wordt je verzocht de politie te bellen.

Reacties

12-02-2020 18:10:20 emmertje

Oudgediende



Quote:

Als je iets hebt gezien, wordt je verzocht de politie te bellen.



Ik heb heel veel gezien, maar betwijfel ten zeerste of dit iets met deze zaak te maken heeft



Vandalisme is zo oud als de mensheid. Dat zal niet gaan veranderen vrees ik.Ik heb heel veel gezien, maar betwijfel ten zeerste of dit iets met deze zaak te maken heeft

12-02-2020 18:19:44 stora

Oudgediende



Misschien wordt er daardoor wel een vermiste vrouw teruggevonden. @emmertje , je wordt toch verzocht om het te gaan melden.Misschien wordt er daardoor wel een vermiste vrouw teruggevonden.

12-02-2020 18:23:33 emmertje

Oudgediende



@stora :



"Dag meneer de agent. Ik bel u: 1. omdat ik gezien heb dat mijn wekker 2 minuten achter loopt; 2. omdat ik gezien heb, dat er vanochtend een rij stond bij de metzgerei; 3. omdat ik gezien heb, dat mijn telefoon nog maar 32% batterij heeft, terwijl ik dat ding vanmiddag pas van de lader heb gehaald."



Zou dat helpen, denk je? "Dag meneer de agent. Ik bel u: 1. omdat ik gezien heb dat mijn wekker 2 minuten achter loopt; 2. omdat ik gezien heb, dat er vanochtend een rij stond bij de metzgerei; 3. omdat ik gezien heb, dat mijn telefoon nog maar 32% batterij heeft, terwijl ik dat ding vanmiddag pas van de lader heb gehaald."Zou dat helpen, denk je?

12-02-2020 18:25:14 stora

Oudgediende



@emmertje , ik dacht dat je de hele dag alleen maar naar vrouwen keek

