Politiepaard schopt wielrenner van fiets

Afgelopen vrijdagmiddag is er in Den Haag een ongeluk gebeurd met een politiepaard en een fietser. Twee politieruiters reden op het ruiterpad Madepolderweg in de richting van de Oorberlaan. Een racefietser reed in dezelfde richting, parallel aan de ruiters, op het fietspad.



Ter hoogte van een kinderdagverblijf schrok een van de politiepaarden, sprong opzij en botste tegen de fietser. Daarbij trapte het paard naar achteren en trof de fietser in zijn gezicht. Het slachtoffer is met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie is in nauw contact met de familie en het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed.

Reacties

12-02-2020 10:06:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.650

OTindex: 33.620

misschien worden die politiepaarden nu eindelijk afgeschaft

12-02-2020 10:17:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.650

OTindex: 33.620

@Emmo :

het blijft dierenmishandeling het blijft dierenmishandeling

