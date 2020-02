Kamperende dakloze gered van hoog water met behulp van drone

NIJMEGEN - Een dakloze die in de vrije natuur kampeerde in de Ooyse Schependom (de uiterwaarden nabij Nijmegen) is door de gemeente opgehaald en naar een veilige plaats gebracht. Dat gebeurde tijdens een gerichte zoekactie wegens het hoge water.



Sinds enige tijd wonen er geregeld daklozen in de natuur net buiten Nijmegen, vaak in provisorische tentjes. Het gaat met name om buitenlandse werknemers die hier noodgedwongen bivakkeren. De gemeente Nijmegen wil voorkomen dat zij worden verrast door het snel stijgende water en daardoor in de problemen komen.



Daarom is door gemeente, politie en afdeling handhaving een zoekactie op touw gezet. Daarbij is ook een drone ingezet, om vanuit de lucht te kunnen controleren of en waar daklozen zich ophouden.



Bij de actie werd één persoon aangetroffen. In overleg met Iriszorg (opvang van daklozen) wordt hij de komende dagen ergens op een veilige plek ondergebracht.



De zoekactie is inmiddels beëindigd. Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen is het de eerste keer dat een dergelijke actie wordt gehouden. Bij de vorige periode met hoog water bestond het probleem nog niet.

Het gaat met name om buitenlandse werknemers die hier noodgedwongen bivakkeren.



Jaren geleden waren we in oktober nog in Frankrijk. En we hadden een camping gevonden bij de stad Tours.

Het viel ons op dat er ook minuscule tentjes stonden in de blubber, waar niemand aanwezig was.

Tot het avond werd.... toen werden er een stel buitenlanders met een busje gebracht en die kropen na het douchen en het poepen in het toiletgebouwtje in die vieze klamme tentjes waar ze hun kont niet konden keren.



En ik zat daar met plaatsvervangende schaamte,in ons kleine gezellige sleurhutje met een comfortabel bed en een eigen wc en alles wat we maar nodig hadden.



En ik vroeg me af hoe een werkgever dit kon laten gebeuren met zijn tijdelijke werknemers.

