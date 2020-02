Vrouw maakt hilarische foto van flauwgevallen echtgenoot tijdens bevalling

Een kersverse moeder heeft een selfie gedeeld van vlak na haar bevalling. Daarop is ze al lachend te zien terwijl haar man op de grond ligt. Hij kreeg het moeilijk tijdens de bevalling en viel flauw.Een bevalling kan behoorlijk pijnlijk zijn, maar een selfie van een vrouw bewijst maar weer eens waarom vrouwen het sterke geslacht zijn. Ze moest een keizersnede ondergaan bij haar bevalling.Haar echtgenoot stond naast haar en keek toe, maar op een bepaald moment ging het licht bij hem uit en viel hij flauw op de grond. De vrouw zag de humor er wel van in en maakte na de bevalling een selfie met op de achtergrond haar flauwgevallen echtgenoot.Het bericht ging viraal en lokte heel wat lachende reacties uit. “Ik lach me kapot. En daarom bevallen vrouwen en niet mannen. We zijn sterker”, “Ocharme die man, dat komt hij nooit te boven”, klinkt het onder meer.