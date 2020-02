Blinde man kan na 20 jaren weer zien na aanrijding

Een man die ruim 20 jaar blind was, kan weer zien, nadat hij betrokken was bij een aanrijding.



De man werd aangereden door een voertuig toen hij overstak.



Janusz Goraj zegt dat hij twee dagen na het incident weer kon zien.



Goraj uit Polen liep 20 jaar geleden een infectie op die zijn rechteroog zodanig beschadigde dat hij niet meer met zien met het oog, terwijl hij met ander oog alleen figuren en licht kon waarnemen.



Alhoewel het verkeersongeval plaatsvond in 2018, deelde Goraj pas deze week zijn verhaal en haalde aan dat hij sinds het incident heel goed ziet.



Na de aanrijding werd hij opgenomen in het ziekenhuis. De artsen maakten zich op dat moment niet druk om zijn zicht, vanwege zijn verwondingen.



Maar binnen twee dagen herstelde Goraj en kon wonderbaarlijk ook weer zien.



De artsen kunnen nu alleen speculeren over de reden van herstel, omdat Goraj niet wil deelnemen aan verder onderzoek.

Jammer dat de man niet wil meewerken aan verder onderzoek. Het zou misschien een doorbraak kunnen zijn voor een heleboel mensen met hetzelfde probleem.

