Internetcriminelen lichten Rijksmuseum Twenthe op, bijna 3 miljoen euro schade

Het Rijksmuseum Twenthe is door internetcriminelen bijna drie miljoen euro afhandig gemaakt. Directeur Arnoud Odding heeft dat bevestigd na berichtgeving van het persbureau Bloomberg. Hij wil er weinig over kwijt, omdat de zaak nog steeds onder de rechter is.



Volgens Bloomberg raakte de directeur van het Enschedese museum in 2018 op de Tefaf-kunstbeurs in Maastricht gecharmeerd van een schilderij van de Britse landschapsschilder John Constable (1776-1837). Dat hing in de stand van de Londense kunsthandelaar Simon C. Dickinson Ltd.



De onderhandelingen duurden maanden en werden per e-mail gevoerd. De criminelen konden meekijken en deden zich op een beslissend moment voor als de verkopende partij, de Londense kunsthandelaars.



Zo wisten ze het museum over te halen het overeengekomen bedrag van 2,85 miljoen euro op een rekening van de criminelen in Hongkong te storten.



Directeur Odding zegt tegen de NOS dat hij onderzoek heeft laten doen naar de beveiliging van zijn e-mailsysteem. "Uit die onderzoeken is gekomen dat er in onze e-mailsystemen geen enkele kwetsbaarheid zat, dat ze up-to-date en in orde waren. Wij hebben uiteindelijk de kunsthandelaar voor de rechter gedaagd om duidelijk te krijgen dat dit schilderij gekocht en betaald is."



Volgens Bloomberg betoogde de advocaat van het museum vandaag voor een rechtbank in Londen dat de kunsthandel moet hebben gezien dat een derde partij zich in het e-mailverkeer had gemengd, maar het museum niet heeft gewaarschuwd dat de betreffende e-mail niet van Simon C. Dickinson afkomstig was.



Ook de kunsthandel zegt zijn beveiliging op orde te hebben. Volgens de advocaat van het bedrijf had zijn cliënt niets door. Ook zei hij dat het museum had moeten controleren of het rekeningnummer dat was doorgestuurd inderdaad van zijn cliënt was.



De rechtbank was het daar mee eens, maar sluit niet uit dat het museum nogmaals een claim indient, maar dan op andere gronden. Het Rijksmuseum beraadt zich nog hoe het verder moet in deze zaak. Zeker is dat het zich niet neerlegt bij de uitspraak van de rechter.

Wat een eikels daar bij dat museum.

Dan geven ze zoveel geld uit en is het teveel moeite om check en dubbel check te doen.

