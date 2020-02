Chileense vrouw bestelt pizza bij noodnummer als dekmantel voor huiselijk geweld

Een 22-jarige vrouw in Chili heeft gedaan alsof ze een pizza bestelde, terwijl ze het noodnummer aan de lijn had. Ze was namelijk slachtoffer van huiselijk geweld, maar durfde dat niet aan de telefoon te vertellen omdat haar man in de kamer was.



"Hallo? Ik wil graag iets bestellen om te eten", zegt het slachtoffer als ze belt met de Chileense meldkamer, meldt Caracol TV. "Mevrouw, u belt 133", krijgt ze te horen van de politie.



In eerste instantie lijkt de politiemedewerker te denken dat het gaat om een vergissing. Als de vrouw maar blijft vragen naar een pizza, begrijpt de medewerker dat er iets anders aan de hand is.



Ze heeft een gewelddadige man, maar weet net op tijd de alarmcentrale te bellen. Ze doet net of ze een pizza bestelt, maar belt in werkelijkheid met het noodnummer.



"Heb je te maken met agressie?", vraagt de politie-agent. Vervolgens hoeft de vrouw op de vragen van de agent alleen maar 'ja' of 'nee' te antwoorden. Hij had zijn vrouw meerdere malen geslagen nadat zij hem verweet porno te kijken in het bijzijn van de kinderen. De politie kon de man arresteren.



Het is niet de eerste keer dat een vrouw pizza gebruikt als dekmantel om melding te doen van huiselijk geweld. Vorig jaar belde een vrouw naar het noodnummer in Amerika om haar moeder te redden van haar man.



De man was toen dronken thuisgekomen en had zijn vrouw tegen de muur geslagen. Ook hier had de politie gelijk door dat er iets niet klopte en kon de dader worden opgepakt.



Bij de politie Amsterdam komt het gebruik van codetaal bij noodsituaties niet vaak voor. Wel zegt een woordvoerder dat ze zich bewust zijn van het fenomeen. "We zijn erop voorbereid en worden erin getraind dit soort situaties te herkennen", zegt een woordvoerder. "In dat soort gevallen moeten er andere vragen worden gesteld."

Reacties

02-02-2020 20:06:13 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.376

OTindex: 33.511

was iedereen die mishandeld wordt maar zo vindingrijk....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: