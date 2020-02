Verklaring voor storende roltrap Jaarbeurs: niet geschikt voor buitenlucht

UTRECHT - Hoe komt het toch dat de roltrappen bij de Jaarbeurszijde van Utrecht Centraal zo vaak een storing hebben? Dat heeft de gemeente onderzocht na veel klachten van gebruikers. Een van de oorzaken is opvallend: de roltrappen zijn namelijk helemaal niet geschikt voor gebruik in de buitenlucht.



De gemeente heeft nog gedacht om een overkapping te plaatsen om de roltrappen te beschermen, "maar een overkapping past niet in het beeld van het Jaarbeursplein", schrijft de gemeente in een onderzoeksrapport.



Maar dat is niet de enige reden dat de roltrappen bij het Jaarbeursplein zo vaak stuk zijn. Er is te weinig periodiek onderhoud uitgevoerd en ook zijn de roltrappen niet ingepakt tijdens bouwwerkzaamheden aan het Jaarbeursplein. Dat heeft gezorgd dat er vuil in de trappen terecht is gekomen.



VANDALISME

Verder heeft vandalisme voor problemen gezorgd bij de roltrappen, en dan met name het gebruik van de stopknop. "De roltrappen zijn dan wel voorzien van een systeem dat oneigenlijk gebruik van de stopknop kan herstellen, maar voor ingang hiervan dient een roltrap volledig vrij van gebruikers te zijn. Het hoge aantal reizigers dat gebruik maakt van de trappen maakt dit een lastig feit", schrijft de gemeente.



Ook zijn de roltrappen te lang voor de motor. Door al deze mankementen is er al veel slijtage aan de roltrappen. Bij een recente storing is gebleken dat een ketting gebroken was die normaal een levensduur van twintig tot dertig jaar heeft. Deze ketting was al kapot na slechts twee jaar.



VERVANGING

De situatie is zodanig dat de roltrappen vervangen moeten worden. Marktpartijen die daar interesse in hebben, kunnen zich nu aanmelden bij de gemeente. Op dinsdag 11 februari gaat de gemeente gesprekken voeren met deze geïnteresseerden, daarna maakt de gemeente bekend of er een aanbesteding volgt.



Ondertussen blijft reiziger Max Kempers via zijn twitteraccount @werktderoltrap de storingen van de roltrap in de gaten houden. Ruim twee jaar geleden spraken wij hem over zijn frustratie van de niet-werkende roltrappen.

Reacties

Een bekend verschijnsel: Apparaten worden, gewoonlijk op economische gronden, gebruikt op plaatsen waarvoor ze niet geschikt zijn. Ook worden de technische specificaties nog wel eens gunstiger voorgesteld dan de werkelijke waarden.



Beter is het om apparaten overgespecificeerd aan te schaffen. Ikzelf had dat aan de kop bij een verwarmingsketel. Er wordt precies uitgerekend wat je aan verbruik zult hebben en daarnaar wordt een ketel aanbevolen. Ik heb toen voor 50% overcapaciteit gekozen. Kost een paar tientjes extra maar je bent van een hoop lazer af als het verbruik toch wat hoger wordt. Bovendien zakt de capaciteit naarmate een apparaat ouder wordt.



Ik vraag mij af of al die extra kosten van reparatie en down time niet hoger zijn dan de extra kosten van een degelijker roltrap.

