De nieuwe Grumpy Cat is zelfs bozer dan de originele

De overleden Grumpy Cat is onvervangbaar, maar deze kat waagt toch een goede poging. Meow Meow uit Taiwan is een uit de kluiten gewassen pluizenbol die het internet verovert met haar zure blikken.Volgens haar baasje is Meow Meow bovenal een elegante kat, maar heeft ze gewoon een bloedhekel aan alles en iedereen. Dat laat ze dan ook graag merken!