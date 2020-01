Moeder met drie kinderen verdwalen en overleven 34 dagen in regenwoud

Een vrouw en haar drie kinderen die tijdens een uitstapje in een regenwoud in het Amazonegebied verdwaalden en al meer dan een maand werden vermist, zijn levend teruggevonden.



De 40-jarige moeder en haar kinderen van 10, 12 en 14 jaar oud raakten tijdens zwaar onweer in het Colombiaanse deel van het regenwoud van de vader van het gezin gescheiden, bericht de krant El Tiempo maandag. Maar liefst 34 dagen lang dwaalden ze door de jungle. Ze konden zich al die tijd door het eten van bessen in leven houden.

Het gezin bezocht een plaats in het Amazonegbied die zelden wordt bezocht door toeristen of zelfs door inwoners, schrijft El Tiempo. Ze zouden naar het gebied zijn afgereisd omdat het een waar visparadijs zou zijn. De vader van het gezin liet zijn gezin achter om ergens boodschappen te doen toen er plotseling storm opstak.

Volgens de eerste berichten van de autoriteiten is het gezin waarschijnlijk op zoek gegaan naar de man en zijn ze vervolgens de weg kwijt geraakt. Toen de vader terugkeerde op de plek waar hij zijn gezin had achtergelaten, waren ze verdwenen.



Het gezin werd uiteindelijk ontdekt door een inheemse stam in Peru. Leden van die stam plaatsten een foto van het gezin op Facebook waarna de vader het Colombiaanse en Peruviaanse leger inlichtte. De vrouw en haar kinderen konden worden opgespoord. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis met verschijnselen van ondervoeding en verwondingen op aan de voeten.

Gezellig, een uitstapje in een regenwoud... dachten die mensen dat het een stadsparkje was?

Geen wonder dat ze verdwalen ergens waar ze de weg niet weten.

Niet heel slim dus.

Maar zondermeer gelukkig dat het tóch nog goed afgelopen is!

