Bizar: man vindt eigen grafsteen, geeft ex-vrouw de schuld

Het zal je maar gebeuren: je bent aan de wandel op een begraafplaats en je spot ineens je eigen naam op een grafsteen. Het gebeurde de Britse Alan Hattel.



De Britse Alan Hattel (70) vond het al opmerkelijk: hij werd al ruim 3 maanden nauwelijks opgebeld door vrienden en kennissen. Toen hij een ommetje over de begraafplaats in zijn woonplaats Forfar maakte, zag hij zijn eigen naam op een grafsteen prijken. Wat bleek: men dacht dat hij was overleden!



Niets was echter minder waar: de 70-jarige pensionado is springlevend. Hij vermoedt dat zijn ex-vrouw erachter zit. Die zou namelijk het stuk grond en de grafsteen hebben gekocht, met het idee dat ze naast elkaar begraven zouden worden. Iets waar Alan niks vanaf wist en al helemaal niet op zit te wachten: 'We zijn al 26 jaar uit elkaar. En ik wil helemaal niet begraven worden, maar gecremeerd!'



Zowel de familie van zijn ex-vrouw als de gemeente waren niet in de gelegenheid uitlatingen te doen over de kwestie.

Reacties

31-01-2020 09:05:54 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.607

OTindex: 5.047

Ik ben ook wel eens een grafsteen met mijn eigen naam tegengekomen, alleen klopten de data helemaal niet!

31-01-2020 09:19:28 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.885

OTindex: 22.357





OT: Klopte de datum van overlijden wel?



Laatste edit 31-01-2020 09:20 @venzje : Met een beetje beitelen is daar wel wat aan te doenOT: Klopte de datum van overlijden wel?

31-01-2020 09:22:48 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.607

OTindex: 5.047

@Emmo : Geen idee, die houden ze voor mij zorgvuldig geheim.

31-01-2020 09:42:06 KhunAxe

@venzje : @venzje :

: Geen idee, die houden ze voor mij zorgvuldig geheim. Quote @Emmo : Geen idee, die houden ze voor mij zorgvuldig geheim.



Ik verslikte mijzelf in een slok koffie!! En bedankt hoor! Ik verslikte mijzelf in een slok koffie!! En bedankt hoor!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: