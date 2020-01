Man rept zich naar ziekenhuis omdat benen blauw uitslaan, maar ontdekt dan gĂȘnante oorzaak

Zijn benen sloegen plots blauw uit. Mark panikeerde. Meer nog toen hij even Dokter Google raadpleegde en die hem vertelde dat hij een ernstige aandoen

30-01-2020 13:06:46

Dit soort misdiagnoses komt wel vaker voor bij mensen die eventjes niet doordenken. Ernstige aandoeningen hebben vaak secundaire verschijnselen waar door een zeer inadequate medische site niet wordt ingegaan.



Ik heb dat zelf min of meer meegemaakt met een tweede stuurman. Een gezonde vent van in de twintig en een fervent roker.

's Ochtend had hij nog wel eens last van een rokershoestje. Op een dag komt hij bij me omdat hij helderrood bloed in zijn sputum aantrof.



In het kader van educatie pakte ik samen met hem het grote boek erbij, het Medisch Handboek. Tenslotte moet iemand leren in dat, voor leken zeer onlogisch opgebouwde, boek te zoeken en vooral de juiste vragen te stellen om een diagnose te kunnen stellen.

In dat boek kwam ik samen met hem tot de conclusie dat het van alles kon zijn van een doorgebroken leverontsteking tot een verwaarloosde longontsteking. In totaal iets van zes mogelijke diagnoses, die ik à la minute kon afserveren, juist vanwege het niet optreden van bijkomende verschijnselen (koorts, geelzucht, gekleurd sputum en andere).

Wat had de jongeman? Een klein wondje achterin de strot, dat iedere keer als hij moest hoesten, even openging en niet de kans kreeg om te genezen.

Die, zeer simpele, oorzaak was niet in het Medisch Handboek opgenomen.



Toen ik dit verhaal als anekdote mijn huisdokter vertelde, zei deze dat dit soort dingen vaak voorkwam. Vaak gaan boeken (en sites) uit van de meest gruwelijke ziektes en aandoeningen terwijl de simpele zaken niet aan bod komen, terwijl die toch het vaakst voorkomen.