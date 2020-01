Vrouw stikt in stuk cake en komt om tijdens eetwedstrijd

Een 60-jarige vrouw is afgelopen weekend tijdens een eetwedstrijd om het leven gekomen. Dat gebeurde in een hotel in de Australische deelstaat Queensland, waar de vrouw stikte in een stuk cake.



Vanwege de nationale feestdag Australia Day organiseerde een hotel in het Australische Hervey Bay een eetwedstrijd. Een lokale bakker had voor de gelegenheid een gigantische hoeveelheid lamington gebakken, een typische Australische cake.



Een van de deelneemsters stikte tijdens de eetwedstrijd in een stuk cake. Er waren veel mensen op het evenement afgekomen en veel omstanders waren aan het filmen toen het gebeurde. Medewerkers van het hotel reageerden snel en de hulpdiensten waren vlot ter plaatse.



De vrouw werd vervolgens meer dan een half uur gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de inspanningen van de hulpverleners overleed ze ter plaatse.



Het hotel dat de wedstrijd organiseerde heeft nog niet op de tragedie gereageerd.

bij zulke vreetwedstrijden konden we verwachten dat het een keer mis zou gaan

29-01-2020 06:37:04 KhunAxe

Play stupid games, win stupid prizes..



Kan er geen compassie voor opbrengen, sorry..

