Canadees redt vastgevroren kittens met warme koffie

Kendall Diwisch is de held van Canada nadat hij drie bevroren kittens op een wel heel bijzondere manier heeft gered. Door warme koffie rondom de diertjes te verspreiden kon hij de vastgevroren kittens uit de sneeuw trekken. De reddingsbeelden gaan de wereld over.Kendall Diwish werkt voor een oliemaatschappij en was bezig met het inspecteren van putten in de buurt van Alberta, in het oosten van Canada. De temperaturen kunnen daar in deze periode ver onder het vriespunt dalen.Op de terugrit kwam hij de drie huilende kittens tegen. Ze huilden omdat ze vastgevroren zaten in de sneeuw en geen kant op konden.Kendall twijfelde geen moment en stapte uit zijn auto. Hij bevrijdde de kittens door zijn warme koffie rondom de diertjes uit te gieten. In de video, die hij op Facebook zette, is te zien hoe de drie grijze beestjes langzaam los komen van de sneeuw.Kendall vermoedt dat de kittens een nacht in de bevroren sneeuw hebben vastgezeten.Bekijk hier de opvallende beelden:Hij bevrijdde de kittens door zijn warme koffie rondom de diertjes te strooien.De oliewerker is een ware held geworden: de beelden van zijn reddingsactie gaan de hele wereld over en zijn al een half miljoen keer bekeken. Amerikaanse media, maar ook de BBC en Guardian schrijven over zijn actie.Kendall heeft via Facebook laten weten dat de drie kittens zijn aangesterkt en een nieuw huis hebben gevonden. "De beestjes zijn erg aangesterkt en hebben een nieuw onderkomen. Ik ben zo blij dat dit verhaal zo'n mooi eind heeft gekregen."