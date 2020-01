Koppel gearresteerd omdat man het haar van zijn vrouw borstelde

Een gehuwd Koppel in Koeweit is gearresteerd, nadat het een video online plaatste van de man die het haar van zijn vrouw aan het borstelen was.



Lokale media melden dat het paar thuis werd gearresteerd, nadat het filmpje op Twitter zwaar werd bekritiseerd en bestempeld werd als immoreel en ongepast in de conservatief Islamitisch land.



Op de video is te zien hoe de man het haar van zijn vrouw borstelde, terwijl ze grappen maakten.



Politieagenten hebben de video bestudeerd, waarna het koppel werd geïdentificeerd en gearresteerd.

Het is niet duidelijk of ze intussen zijn vrijgelaten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: