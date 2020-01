Vrouw verandert in menselijk standbeeld door zeldzame aandoening

Rachel Winnard uit Engeland lijdt aan een aandoening waardoor haar spieren stilaan in bot veranderen.



Hierdoor kan ze niet meer bewegen en verandert ze dus eigenlijk in een menselijk standbeeld. Het is een ziekte die amper één op twee miljoen treft.



Tot haar twintigste was het nog doenbaar, maar daarna is haar toestand sterk achteruitgegaan. Nu zijn haar benen vastgezet in staande positie en kan ze niet meer wandelen.



“Het is emotioneel zwaar. Het heeft een impact op alles in mijn leven. Ik kan niets meer zelfstandig, mijn man moet alles voor me doen. Het is emotioneel zwaar. Ik voel me als een last voor mijn omgeving”, zegt ze.



“Ik kreeg de diagnose pas op mijn twaalfde. Ongeveer 7 jaar geleden kwam mijn heup vast te zitten.” Sindsdien werd het snel erger. “Ik neem elke dag zoals hij komt, maar het leven kan hard zijn”, aldus Rachel.

27-01-2020 12:29:58 venzje

In 2013 waren er 700 mensen die dit hadden, en nu al (7,76 miljard : 2 miljoen =) 3880? Is er een epidemie gaande of zo?

27-01-2020 12:55:20 Emmo

@venzje : Het Corona virus is er niets bij

27-01-2020 13:25:32 Ronnymij

Het lijkt me vreselijk om te weten dat je straks alleen nog maar een beetje rond kan kijken vanuit je versteende lichaam. Arme ziel. Gek dat je er zo weinig van hoort als het dan zo snel vermeerdert

27-01-2020 13:34:24 venzje

rondkijken kan dan niet meer.

